Karar yazarı Akif Beki: Bahçeli'nin Don Kişot'tan hazzetmediği ortada, fakat uşağı Sancho'nun efendisine bağlılıktan vazgeçmemesini takdir ediyor

Karar Gazetesi yazarı Akif Beki, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Ne tuhaf ki, Sancho Panza’nın Don Kişot’la şüphe ve belirsizlik üzerine kurduğu bağlılığın kırıntısı bunlarda yoktur." sözlerinden Sancho ve Don Kişot benzetmelerinin kim olduğunun çözülemediğini belirterek, "Don Kişot; yel değirmenlerini, koyun sürülerini dev düşman kümeleri gibi görür, mızrağı çektiği gibi saldırırdı. Bugün siyasi Don Kişotların varlığı da oldukça düşündürücü. Atıyorlar, tutuyorlar, gafilikte sınır tanımıyorlar. Sahte benlikleri etrafında marazi bir ortam oluşturuyorlar...”

Bahçeli’nin; hayalperestliği, zorlama şövalyelik gösterileri, sahte kahramanlık şovları, hayali düşmanla bitmeyen savaş aldatmacaları yüzünden Don Kişot’tan hazzetmediği ortada. Dün de bugün de...

Fakat uşağı Sancho’nun, aklını kaçırdığından iyicice şüphelendiği zamanlarda bile efendisine bağlılıktan vazgeçmemesini takdir ediyor, gerçek sadakat örneği olarak gösteriyor. Allaualem yorumu budur. Yine de en doğrusunu Sayın Bahçeli bilir.

Bu karakterlerden hangisi kime oturuyor derseniz, orası da artık size kalmış." diye yazdı.

Akif Beki, Devlet Bahçeli'nin 2019 yılında parlamenter sisteme dönmeyi savunan muhalefete yine Don Kişot’la çıkıştığı hatırlatmasında bulundu.

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