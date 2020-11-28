Karar yazarı Akif Beki: Avrupa Parlamentosu daha dün, Türkiye'ye yaptırım istedi, yeri göğü inleten "Eyy Avrupa" nidaları yükselmiyor

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye yaptırım istediğine işaret ettiği yazısında, "Aralıkta toplanacak AB liderler zirvesine çağrı yaptı. Bağlayıcı değil ama önden "Elinizi çabuk tutun, yoksa yaptırımlar geliyor" mesajı... Ne ki yeri göğü inleten "Eyy Avrupa" nidaları yükselmiyor bizden. "Siz yolunuza biz yolumuza, yaptırım yapacaklarmış, durduğunuz kabahat, elinizden geleni ardınıza koymayın, siz daha kimle dans ettiğinizi bilmiyorsunuz" kalayları çekilmiyor. Fransa'nın olmayan boykot çağrısına lafta misilleme başlatmıştık. Şimdi 'geliyorum' diyen gerçek bir AB boykotuna ise çekecek restimiz yok. " ifadelerini kullandı.

"Komşularla sıfır sorun" politikasına dönüşün yakın olduğunu savunan Beki, "Tehlike kapıya dayanmadan önce diplomasiyle, diyalogla çözüm aramayı öneren yanıyordu. Düşmana çalışmakla, ülkesine diz çöktürmek ve boyun eğdirmek istemekle suçlanıyordu. Şimdi, 'niye bu hale getirdiniz' diye hesap da soramıyorsunuz.

Bu kez de yaptırımları haklı göstermeye çalışmakla, Türkiye'ye karşı AB'yi tutmakla, vatansever olmamakla, velhasıl yine hainlikle suçlanıyorsunuz." diye yazdı.

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