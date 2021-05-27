Karar yazarı Akif Beki: Ateşle oynamak isteyecekleri, durumdan vazife çıkaracakları önlemek için Cumhurbaşkanı'nın maksadı açığı kavuşturulmalı

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Meral Akşener'in Rize ziyaretini kastederek, "Gelin Hanım'a gerekeni yaptılar, bunlar daha iyi günler. Bu daha başlangıç, dur bakalım daha neler olacak neler" sözlerini, "Muhalefet liderleri halkla buluşamıyor, topluma karışamıyorsa, sokağa çıkartmamak için sokağı tahrik edenler varsa tedbir almak iktidarın görevidir. Ateşle oynamak isteyecekleri, durumdan vazife çıkaracakları, kötü niyetle istismar edecekleri önlemek için Cumhurbaşkanı’nın maksadı, açıklığa kavuşturulmalı. Bu haliyle hayra alamet değil." diye değerlendirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Erdoğan'dan destek aldığına işaret eden Beki, "Bir siyasetçinin Sedat Peker’den aylık 10 bin dolar para aldığını söylemiş ama adını açıklamamıştı.

Böyle hayati bir bilgiyi kendine saklayarak suçla mücadele edilmeyeceğini bilecek konumda.

Bütün şartlar oluştu. Bu ismi, mafya-siyaset ilişkisini deşifre edecek bir savcıyla paylaşmak için daha ne bekliyor!" ifadelerini kullandı.

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TIKLAYIN | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e: Gelin Hanım dua et ki, Rize'de çok ileriye gitmeden ders verdiler, bunlar iyi günler, daha neler olacak neler...