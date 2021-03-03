Karar yazarı Akif Beki: Anayasa'nın açık emrine uyulsa böyle bir reform paketine baştan gerek kalmayacaktı

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nda daha fazla özgür birey ve daha fazla demokrasi vaadedildiğini belirterek, "Neyin değişeceğini, en güncel ve sembolik örnekler üzerinden söylersek daha iyi anlaşılacak.

Sözgelimi... CHP İstanbul Başkanı Canan Kaftancıoğlu artık siyasi kanaatle ‘terör örgütü militanı ve soytarısı’ ilan edilemeyecek. Öyle fi tarihinde, iktidar ve medyasının barış güvercinleri uçurarak uğurladığı PKK’lı Cansız’ın ardından bir tivit attı diye terör propagandasıyla suçlanmayacak. Reform, iktidara çifte standardı ve nefret söylemini yasaklıyor.

Tutuklu yargılamaya, peşin cezalandırma için değil istisnai ve zorunlu şartlarda başvurulacak. Somut delile dayanma şartına geri dönülecek. AİHM ve AYM’nin haksız tutuklama kararlarına riayet edilecek. Osman Kavala ve Ahmet Altan gibi kamuoyuna mal olmuş davalar için de geçerli olacak.

Hatta ve hatta muhalif siyasetçi akademisyen ve gazeteciler demek ki artık gelişigüzel casus, beşinci kol faaliyeti yürüten ajan, her muameleye müstahak vatan haini, satılmış millet düşmanı, alçak terörist gibi gösterilemeyecek. İktidar, yargıdan rol çalamayacak. Hukuki suçlamaları ancak mahkemeler doğrulayacak. Yargının yetkisi, bir daha yargı tekeline devredilecek." diye yazdı.

Açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'nın zaten Anayasa ve kanunlarda yazılı olduğuna işaret eden Akif Beki, "Yahu çok şahane gelmiyor mu kulağa, hayali bile inanılmaz; şayet iktidar da inanıyorsa...

Seçim ve siyasi partiler yasasıyla demokratik katılım kanalları güçlendirilecekmiş. Yani çoğunluğun oyuna talip olma imkan ve fırsatından, milletin gönlüne girme yarışından hiçbir siyasi parti dışlanmayacak, hiçbir ittifak ötekileştirilmeyecek. ‘Bana var, sana bir bardak su bile yok’ denmeyecek, hak ve özgürlüklerden herkes eşit yararlandırılacaksa fena mı! Diyeceksiniz ki hukukun kağıt üstünde reforma değil, onları hayata geçirmeye ihtiyacı var... Haklısınız, Anayasa’nın açık emrine uyulsa böyle bir reform paketine baştan gerek kalmayacaktı." ifadelerini kullandı.

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