Karar yazarı Akif Beki, Altındağ olaylarını yazdı: Mahalleyi düşman işgalinden kurtarmış edasıyla gece yarısı sokakta İstiklal Marşı okuyan kalabalık...

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Ankara Altındağ'da bir gencin öldürülmesinin ardından çıkan olayları değerlendirdiği yazısında, "Yüzü gözü kan revan içinde bir Suriyeli çocuğun iç parçalayıcı fotoğrafı... Dehşet içinde birbirine sarılan el kadar çocukların yüzündeki korku ve bir şey yapamamanın katlanılmaz utancı... Ailece sindikleri odada, lincin geçmesini bekleyen sığınmacıların dayanılmaz çaresizliği...

Vandallar karıştırmasın, yanlışlıkla kendi evleri de taşlanmasın, dükkanları yağmalanmasın diye camlarına bayrak asanlar... Kendi canlarının derdine düşmekten komşularına nasıl yardım edeceklerini bilemeyenler ve belki de bunu zaten düşünmeyenler... Tekbir sesleriyle saldıran gözü dönmüş güruhun barbarlığı karşısında, elden bir şey gelmemesinin verdiği karışık duygular... Fethe çıkmış, zafer kazanmış, mahalleyi düşman işgalinden kurtarmış edasıyla gece yarısı sokakta İstiklal Marşı okuyan kalabalık..." ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayların ardından gözaltına alınan 86 kişinin çeşitli suçlardan sabıkası olduğuna işaret eden Beki, "Fakat bu profil detayı neyi açıklıyor? Dışardan provokasyona geldiklerini, Altındağ sakini olmadıklarını, yoksa böyle bir şey yapmayacaklarını mı? Saldırganların gerçekte tekbirle, İstiklal Marşı’yla alakalarının olmadığını mı gösteriyor? Ensar-muhacir kardeşliğinin tuttuğunu, aslında dikiş atmadığını mı kanıtlıyor? Bu pogrom provasına katılanların sadece nasipsizliği ve istismarcılığını mı ortaya koyuyor?

Kendi kendimizi kandırmayalım, kafayı kuma gömmenin kimseye faydası yok. Göçmen karşıtlığı toplumda olmasa, üstünden siyaset yapanlar çıkmazdı. Oy devşirmek için kaşınmaz, kızıştırılmazdı." diye yazdı.

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