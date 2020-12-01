Karar yazarı Akif Beki: AK Parti'nin seçim projesine karşı çıkmak, devlete karşı çıkma muamelesi görüyor

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, CHP milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Tank Palet Fabrikası'ın Katar ortaklığı devrini kastederek, "Devletin ordusu Katar'a satıldı" sözlerinin ardından başlatılan soruşturmanın göstermelik kalmayacağını belirterek, "Muhalefet iktidara ağır laf ettiğinde, hakaret suçu içerdiğine hükmediliyor. İktidar, benzer ifadeleri muhalefete karşı kullandığındaysa eleştiri hakkı ve ifade özgürlüğü. İktidardan gelenler ne kadar kışkırtıcı, rahatsız ve şok edici olursa olsun...AİHM ve AYM içtihatlarına göre, muhalefetin katlanması gereken düşünce açıklaması sayılıyor." diye yazdı.

AKP'nin "önce devlet" anlayışına karşı "önce insan" diyerek iktidara geldiği hatırlatmasında bulunan Akif Beki, "Ama geldikleri noktada, artık bireye karşı devleti ve kurumlarını kutsuyorlar. Devleti yaşatmak için insanı feda etmenin gerekliliğine dair vaazlar veriyorlar. İmamoğlu'nun Kanal İstanbul'a karşı çıktığı afişler bile, 'devlet projesine karşı çıkıyor' diye soruşturma geçiriyor. AK Parti'nin seçim projesine karşı çıkmak, devlete karşı çıkma muamelesi görüyor.

Devleti geçici bir dönem yönetmek için seçilen iktidar, kendisini devletle bir tutuyor artık. İktidara laf ettiğinizde, devlete laf etmiş oluyorsunuz. Eleştirilemez, sorgulanamaz devlet anlayışını bitirmişlerdi güya. Fakat iktidarın eleştirilemeyeceği, sorgulanamayacağı bir düzene getirdiler ülkeyi. AK Parti'nin kendisini inkarı olmuyor mu? Neredesin ey basiret!" ifadelerini kullandı.

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