Karar yazarı Akif Beki: "750 milyon dolar krediye ne oldu" diye peşine düşmek Sedat Peker'e kaldı

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, 1993 yılında SHP'li Nurettin Sözen döneminde yaşanan İSKİ Skandalı'nda, İSKİ Genel Müdürü Ergun Göknel'in yargılanıp 5 yıl hapis yattığını belirterek, "İSKİ’nin Göknel dönemindeki toplam yatırım tutarı ise 6 buçuk trilyon liraydı. Bugünkü parayla 6 buçuk milyon TL. Çalınan her neydiyse bunun içinden çalındı." diye yazdı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıkladığı belediyenin 430 milyon zarar edildiği arsa olayını hatırlatan Beki, "İBB’nin üstüne gitmeye başladığı bu dosyalara İçişleri el koydu. Nedenini, soruşturmaların akıbetini açıklaması beklenen kişi, İçişleri Bakanı.

Oysa Soylu, ekonomimizin nasıl kanatlandığını anlatıyor. Temmuzdan itibaren öyle büyüyecek, öyle uçuşa geçecekmişiz ki İngiltere, İtalya, Almanya, Fransa, hatta ABD bile kıskançlıktan çatlayıp patlayacakmış.

Bazı şirketlere vergi muafiyetleri, kamu bankasından alınan ama geri ödenip ödenmediği bilinmeyen kredi rakamları da şahlandı. Öyle bir şahlanış ki o krediyle Doğan Grubu, yani medya karteli komple el değiştirdi. “750 milyon dolar krediye ne oldu” diye peşine düşmekse organize suç örgütü liderliğinden aranan Sedat Peker’e kaldı." ifadelerini kullandı.

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