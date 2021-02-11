Karar yazarı Akif Beki: 12 bin 500 dolarlık milli gelir yerine Ay'a gitme hedefi, neyimize yetmiyor?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, 2 trilyon dolarlık ekonomik büyüme, kişi başına 25 bin dolarlık milli gelir hedeflerinin yakalanamayacağı anlaşılınca 2019'da revize edildiğini ve yarıya indirildiğini belirterek, "Tam da eski 2023 hedeflerinin yarısına bile kavuşmanın hayal olduğu tarihi ve kritik günlerden geçerken yeni 2023 hedefleri gelmesin mi! Hızır gibi yetiştiler imdada. Yeni 2023 hedefleri, heyecan ve coşkuyla dünya aleme bildirildi. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını yeni ve sivil bir Anayasa ile taçlandırmak ve sert bir inişle Ay'a ayak basmak!" diye yazdı.

Ekonomik hedeflerin yanına bile yaklaşılmadığı için, "milletin önüne gerçekleşmesini iple çekeceği yeni hedefler koyalım" denmiş olabileceğine işaret eden Akif Beki, "12 bin 500 dolarlık milli gelir yerine Ay'a gitme hedefi, neyimize yetmiyor? Yetinmiyormuş gibi nankörlükler edip eski hedeflerden bahsetmezsiniz bundan böyle herhalde." ifadelerini kullandı.

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