Karar yazarı Ahmet Taşgetiren: Yurdum insanının cenazesine 30 kişiden fazlasının katılması istenmezken, binlerce kişinin katıldığı çok özel cenaze merasimleri yapıldı

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Koronavirüs (Covid-19) aşısında tedarik sorunu olduğunu belirterek, "Belli ki sağlıklı anlaşmalar yapılmamış. Belli ki kişisel itibarla yürütülmek istenmiş aşı temini meselesi. O da tıkanmış bir yerlerde belli ki. Ve Sağlık Bakanı asla yapmayacağı bir açıklamayı yapmış, “iki ay aşı zorluğu var” deyivermiş. Ardından Cumhurbaşkanı “yok öyle bir şey”, açıklaması yapmış ama, o açıklama da Sağlık Bakanının açıklamasının yanında çok inandırıcı görülmemiş." diye yazdı.

"Lebaleb kongreleri nasıl yaptı bu ülkeyi yönetenler?" sorusunu yönelten Taşgetiren, "Her gün biraz daha saplanıyor bu soru insanların kalbine. Nasıl, yurdum insanının cenazesine 30 kişiden fazlasının katılması istenmezken, binlerce kişinin katıldığı çok özel cenaze merasimleri yapıldı ve Sağlık Bakanı dahil ülkeyi yönetenler orada saf tuttular? Ne acayip durum ki, şu kapanma günlerinde bile konvoy halinde -hatırlı- cenazelere katılınıyor?

Bu cenaze işinde herkesin en yakını en hatırlı olandır. Onlar acılarını yüreklerine gömerken, siz nasıl böyle -hatırlı- cenaze töreni düzenlersiniz?

İşte bu, yolsuzluk niteliği taşıyan diğer kayırma örnekleri ile birleştiğinde, salgınla mücadeleyi bile zehirleyen, sağlık çalışanlarını o kat kat koruyucu giysiler içinde boğan, -kapat kapat kapat- emirnameleri ile inen kepenkler yüzünden yoksulluğun eve ekmek götürme seviyesine indiği bir ortamda, ele verir talkını kendi yutar salkımı niteliğine bürünüyor. Salgınla mücadele diye bir gündem varsa, o gündemi bizzat yöneticiler perişan ediyor." ifadelerini kullandı.

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