Karar yazarı Ahmet Taşgetiren: Yahudilik bu değilse, dünya Yahudiliği elini tutsun Netanyahu’nun, Filistin’deki kan banyosu durdurulsun

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Amerika Birleşik Devletleri'nde her başkanın İsrail'i desteklemek zorunda olduğunu belirterek, "Destekler, çünkü mecbur hisseder kendini, desteklemiyor olmaktan, daha da kötüsü İsrail’e karşı çıkıyor olmaktan korkar. Onun için İsrail’in bütün vahşet girişimlerinde, Amerika’dan “bu cinayetleri durdurun” gibi bir çağrı gelmesini beklemek beyhudedir. Bilinen şeyleri tekrar ettiğimin farkındayım. Buradan gelmek istediğim şey şudur: Olay, dünyanın en büyük süper gücünün böylesine “İsrail mahkumiyeti” yaşıyor olması, İsrail’in başka bir güce sahip olduğunun göstergesidir." diye yazdı.

İsrail'in bütün dünyanın gözleri önünde pervasızca güç kullandığını vurgulayan Ahmet Taşgetiren, "Şu an ortada “Hitler vahşeti”ne maruz kalan kadın, erkek, yaşlı, genç, çocuk Yahudi toplulukları yok, şu an en gelişmiş savaş araçlarını Filistinli kadın, erkek, yaşlı, genç, çocuklar üzerine yönelten adeta Hitler’den reenkarne olmuş bir “Netanyahu vahşeti” var.

Yahudilik bu değilse, dünya Yahudiliği elini tutsun Netanyahu’nun. Filistin’deki kan banyosu durdurulsun. Şu vahşi danslar dursun Mescid-i Aksa yakılırken…" ifadelerini kullandı.

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