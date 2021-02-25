Karar yazarı Ahmet Taşgetiren: Tüm devlet mekanizması Berat Bey'in savunması için seferber olmuş durumda

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, doların 8.50 liraya çıktığı bir dönemde Ekonomi ve Maliye Bakanı'nın hedef olacağını, bu bakanın "damat" ise daha büyük hedef olacağını belirterek, "Bu meselenin muhalefet için ballı börek olması son derece normaldir. Berat Bey’in görevden gitmesi de “Damat”lığın getirdiği sorunla ilgilidir. Merkez Bankası’nın başına Naci Ağbal getiriliyor, Bakan Bey, instagramdan istifasını açıklıyor, derin bir sessizliğin ardından Beştepe’den açıklama geliyor, “Görevden affını istedi, biz de affettik.” Ondan sonra çok daha uzun süren bir sessizlik. İradenin sahibi Cumhurbaşkanı, kayınpeder. Görevi bırakan damat. Ailede burukluk olmaz mı, elbette olur. Sessizlik, sessizlik, sessizlik.Muhalefet devreye giriyor, klipler yapılıyor: Damat nerede?

Bu arada Merkez Bankası Başkanı’nın değişmesi ile yeni Hazine ve Maliye Bakanı’nın gelmesi ve faizler konusunda atılan birkaç adımla birlikte döviz düşüyor. Düşüyor, düşüyor. Berat Bey’in Doları ile Lütfi Elvan’ın Dolar’ı arasında 1.5 Lira fark var." diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere neredeyse tüm devlet mekanizmasının Berat Albayrak'ı savunmak için seferber olduğuna işaret eden Ahmet Taşgetiren, "Berat Bey’in ekonominin başına getirilmesi hata mıydı? Hata olduğunu görmek için ekonomide ödenen bedele bakmak yeterli. Zaten onun için Berat Bey’in gidişine yol açan kararlar bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alındı. Sonuçta Türkiye bir “Damat Bey” olayı yaşadı. Siyasi tarihe bu da geçti. Bundan sonraki dönemlerde hep hatırlanacak bir ders halinde." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...