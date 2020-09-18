Karar yazarı Ahmet Taşgetiren: Racon kesen bir üslup değildir, devlet adamının üslubu

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gazeteci Saygı Öztürk'e 'namussuz', Anayasa Mahkemesi Başkanı'na ise "Gel de sokaklarda bisikletle dolaş bakalım, ben varım sen de var mısın!" sözlerini hatırlattığı yazısında, "Bazen ne dediğinin farkında mı değil sayın bakan diye düşünmeden edemiyor insan. Bir gazeteciye “Namussuz” diye hitap ediyor mesela. Akıl almıyor, nasıl olabilir bu? Ama bir başka yönden baktığınızda da “seçerek” yaptığı anlaşılıyor yaptıklarını. İçişleri gibi bir bakanlığı yöneten insanın yaptıklarını “seçerek” yapması çok tabii, çok gerekli de, seçimin “devlet adabı” içinde olması da gerekli. “Devlet adabı”nın en önemli özelliğinin ise, insanların hukuku noktasında hassasiyet olduğu kesin. “Racon kesen bir üslup” değildir devlet adamının üslubu." ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu'nun kullandığı üslubun belli dönemlerde alıcısı bulunabileceğini belirten Ahmet Taşgetiren yazısını, "Ama o dönemler kalıcı olmuyor. Bir gün geliyor herkes yanlış güvenlik anlayışını, yanlış yargı tavrını dışlıyor. Çünkü bir de bakıyorsunuz çarpık anlayışlar herkesin ayağına basmış, herkesi yaralamış.

Ne denir? “Bir gün gelir sizin de güven veren bir yargıya, güven veren bir güvenlik teşkilatına ihtiyacınız olur.” O günler o kadar çok insanın aradığı günler olmuştur ki… Yapmayın sayın bakan. Özellikle sizin boğazınızın dokuz boğum olması lazım." cümleleriyle tamamladı.

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