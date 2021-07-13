Karar yazarı Ahmet Taşgetiren: Öcalan kimi zaman terörist başı oluyor, siyaseten işe yarar görüldüğünde ise, ondan mektup almak çok normal hale geliyor

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretinde atılan "Biji Serok Erdoğan-Yaşa başkan Erdoğan" sloganlarına işaret ederek, "Başbakanlığı döneminde Diyarbakır meydanlarında “Serok Ahmet” diye slogan atılmasını Davutoğlu’nun günah hanesine yazıp, kürsülerden ver yansın eden MHP liderinin, “Biji Serok Erdoğan” sloganları karşısında suskun kalması siyaseten gollük bir pozisyon değil mi?

Biji ise, biji, serok ise serok serok, Diyarbakır ise Diyarbakır, Kürtler ise Kürtler, nesi farklı Davutoğlu için söylenmesi ile Erdoğan için söylenmesinin? Ama bizde Kürtler’le ilişkili siyaset böyle şekilleniyor.

Öcalan kimi zaman terörist başı oluyor, siyaseten işe yarar görüldüğünde ise, bir akademisyen gönderip, ondan mektup alarak sıcak siyaset meydanına taşımak çok normal hale geliyor." diye yazdı.

Memleketin sahibi gibi hareket eden birilerinin en yukarıdan konuştuğunu, kimin hayat hakkı var, kimin yok, onların belirlediğine işaret eden Taşgetiren, "Ama bakmışsınız, -eski zamanlar- bir ruh iklimi demek aynı zamanda, o iklimden uzaklaşılmış. Yanınızda yörenizde, “dışlayıcı” sesler çoğalmış. “Ya onlar da giderse” kaygıları alttan alta zorluyor.

Benim gördüğüm “Kürtler” konusunda kafalar hala netleşmiş değil. Herkesin faydalanacağı temel haklar konusunda da netleşmiş değiliz. Yargı konusunda da kafalar net değil. İktidar gücünün nasıl hukukla sınırlı kullanılabileceği konusunda da netleşmiş değiliz. Belki de soru şudur: Yola çıktığımız kadar samimi miyiz?" ifadelerini kullandı.

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