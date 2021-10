Karar yazarı Ahmet Taşgetiren: "Muhafazakar siyaset buysa"dan başlayıp "İslam buysa"ya kadar uzanan sorgulamalar beni ürkütüyor

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, AKP'de "sözün bittiği yer" duygusunun Meclis grubunda karşılık bulduğu izlenimini edindiğini belirterek, "Şunu gördüm: Ak Parti’nin iktidar olmasını önemseyen, onun gitmesinden tedirgin olan insanlarda savunma duygusuna eşlik eden yoğun bir karamsarlık hakim. Savunma daha çok “Tamam önemli sorunlar var, yolsuzluk, adaletsizlik, adam kayırma, haksız zenginleşme, yoksullaşma, şu bu… pek çok sorun var, ama bunlar giderse kim gelecek? “ sözleriyle ifade ediliyor.

Bu yaklaşım tarzı, her türlü yanlışlığı içe sindirme gibi bir tavra yol açıyor. Aslında böyle bir tavrın, mesela muhafazakarlığın temel öğretileriyle uyuşmadığını bilmenin çaresizliği de var insanlarda. “Hani adil olunacaktı, hani temiz kalınacaktı, hani doğru yönetilecekti vs. “ soruları derin bir sancı halinde birikiyor. Sonra “Bunlar giderse kim gelecek?” sorusu her şeyi silip süpürüyor. Ve ülkeyi yöneten kadrolar bu çaresizlik üzerinde sörf yapıyorlar." diye yazdı.

Muhafazakar ailelerin çocuklarında oluşan ve değer yargılarına uzanan sorgulamaların son zamanlarda en çok karşılaştığı soru olduğuna işaret eden Taşgetiren, "Şimdilerde siyasetin çıkar ilişkileri sebebiyle neredeyse kuralsızlığa evrilen boyutları tüm gençlerde derin bir güvensizlik iklimi oluşturuyor. “Muhafazakar siyaset buysa”dan başlayıp “İslam buysa” kadar uzanan sorgulamalar beni ürkütüyor. Emin olun bunu yaşayan anne-babaların ürküntüsünü gözlerinde gördüm." ifadelerini kullandı.

