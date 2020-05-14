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Medya

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren: "Kadınlarınızı ve çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız?" haydutluğuna en çok Muslüman'ın isyan etmesi gerekmiyor mu?

14 Mayıs 2020 07:48

Karar Gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Sevda Noyan ve Fatih Tezcan'ın tepki çeken açıklamalarına işaret ederek, "Kadın aynı siteyi paylaştığı insanlara, yani komşularına göz dikmiş, onların işini görecek. Erkek, düşman olarak gördüğü insanların “kadınlarına çocuklarına” göz dikmiş, onları imha edecek. Yani bir katliamın askerleri olarak görüyorlar kendilerini. Şimdi bir Müslümanlığınızı bir de “Kadınlarınızı ve çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız?” haydutluğunu düşünün. Buna en çok Müslümanın isyan etmesi gerekmiyor mu? " ifadelerini kullandı.

Ahmet Taşgetiren, Andre Malraux'un 'Umut' adlı romanında, İspanya iç savaşında bir sahneyi tasvir ederken, öldürülen bir Franko askerinin kanlarının çukurda birikmiş olduğunu ve bu sahneye tanık olan Malraux'un "Bize bir Müslüman yufka yüreği lazım" sözünü hatırlatarak, "Buna öncelikle kendisi adına silaha sarılınacak olan iktidar mensuplarının isyan etmesi gerekmiyor mu?

Ne kolay söyleniyor bunlar? Ne kadar insan bu duygularla enfekte olmuş olabilir, hiç düşünüldü mü? Nasıl bir dönüşüm geçiriliyor iktidar sürecinde? Bu haydutluğun medyada, sosyal medyada sergilenebiliyor olması vahametin başka boyutu değil mi? " diye yazdı.

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