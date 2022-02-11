Karar yazarı Ahmet Taşgetiren: İktidar sözcüleri sadece top çeviriyor, herkes ekonomideki tıkanmanın sorumlusu olarak Erdoğan’ı görüyor

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, enflasyon, dövizdeki ve enerji fiyatlarındaki yükselişe karşı iktidarın çözüm bulamadığını söylerken, "Yapılan açıklamalar, 'Anlıyoruz, farkındayız'dan öte gitmiyor. Top çeviriyor iktidar sözcüleri sadece" dedi. Taşgetiren, "Şu gayet açık: Herkes ekonomide gelinen tıkanmanın sorumlusu olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görüyor. Sistem, orayı tek belirleyici hale getirdiği için, bakanlar, bürokratlar, sadece uygulayıcı role indirgenmiş durumda" ifadesini kullandı.

Taşgetiren, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar Cumhurbaşkanı’na hep müjdeli haberlerle kamuoyu önüne çıkma pozisyonu sağlandı. Onun için ekonomideki tıkanmalardan bahsederken Cumhurbaşkanı fevkalade sıkıntı içinde gözüküyor. Ama çare yok. Sistem böyle. Ülke ekonomide tıkanma noktasına gelmişse, insanlar kaçınılmaz olarak En Tepeye bakacaklar.

Merak edilen şu: Acaba sayın Cumhurbaşkanı, kendi içinde 'Ülkede kişi başına milli geliri 13 bin liraya çıkarmışken, şimdi 8 binlere indiğine, insanlar derin bir yoksullaşma duygusuna kapıldığına ve halen ülkeyi biz yönettiğimize göre biz nerede yanlış yapmış olabiliriz?' sorusunu soracak mı? Bazen psikolojik sebepler o sorunun sorulmasını bile imkansız hale getirebilir."

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