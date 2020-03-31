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Medya

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren: Ekonomi, hukuk, dış politika gibi alanlarda da bilim kurulları oluşturulmalı

31 Mart 2020 08:40

Karar Gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı tıp insanlarından oluşan Bilim Kurulu'nun topluma güven verdiğini belirterek, "Bugün yaşanan olağanüstü şartlar sebebiyle başka alanlarda da bilim kurullarının oluşturulmasına ihtiyaç olduğu söylenebilir. " ifadelerini kullandı.

Taşgetiren, virüs salgınının ekonomide tahribat yaratacağını ileri sürdüğü yazısında, benzeri bir bilim kurulunun ekonomi, hukuk, dış politika gibi alanlarda da oluşturulması gerektiğini yazdı.

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