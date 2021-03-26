Karar yazarı Ahmet Taşgetiren: Din adına eleştirilerinizi zayıf olana, desteğinizi güçlü olana verirseniz, dini güçlü olanın kullandığı bir araç durumuna düşürürsünüz

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi ve Naci Ağbal'ın Merkez Bankası başkanlığı görevinden alınmasına yönelik yorumları nedeniyle dikkat çeken Ayasofya Cami Başimamı Mehmet Boynukalın'ın yaptığı değerlendirmelere ilişkin, "Ayasofya İmamı, aynı zamanda Cumhurbaşkanı da olan Ak Parti liderinin politik duruşuna uygun konuştuğu için -fetva verdiği için- Lideri savunanlar onun duruşunu da savunuyorlar.

Peki ama Hocaefendi -bizim dilimizde İmam Bey denmez- Lider’in ya da iktidarın İslam’la bağdaşmayan bir davranışını eleştirebilme imkanına da sahip midir? Buna cesaret etse kaç kere yapabilir, kaçıncıda yerinde kalabilir, ya da hangi safhada bizzat iktidar sahiplerince “Hoca da kendi işine baksın” gibi bir uyarıyla karşılaşmaz. İmamı Azam Ebu Hanife’den beri, Ahmed bin Hanbel’den beri bu iş çetrefildir, çilelidir." diye yazdı.

Din alimlerinin ya da hocaların ülke meseleleri üzerine hiçbir değerlendirme yapmamaları gerektiği kanaatinde olmadığını belirten Taşgetiren, "Dinin hoyratça piyasa malzemesi haline dönüştürüldüğü bir dönemi yaşıyoruz. Bu pazardan “Has dini” bulup çıkarmak öylesine zor ki, insanların derin bir kimlik bunalımı yaşaması riski son derece yakıcı bir sorun haline geliyor.

Dosta düşmana, dini bir “Pazar metaı” haline getirirken “Allah’tan korkun” demekten başka bir şey gelmiyor aklıma. İkincisi de ilim adamlarına İslam’ı “Asrın idraki”ne sunabilme cehdine soyunmaları çağrısından başka bir şey gelmiyor." ifadelerini kullandı.

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