Karar yazarı Ahmet Taşgetiren'den 'Sakalını tek tek yolarlar' tehdidinde bulunan Yıldıray Çiçek'e: Çincilerle aynı safta buluşmanın etkisi olmasın!

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Türkgün gazetesi yazarı Yıldıray Çiçek'in "Sakalını teker teker yolarlar bizden söylemesi" diye tehdit ettiğini belirterek, "Anlaşılan emrinde “Ülkücüler” diye bir grup var, o buyurunca harekete geçecekler, hedef gösterilen kişiye belirlenen işkence biçimlerini uygulayacaklar. Niye tek tek sakal yolunması gibi bir Çin işkencesi peki? Son zamanlarda Çincilerle aynı safta buluşmanın etkisi olmasın?

Ben Yıldıray Çiçek’in kendisinin gelmesini daha mertçe bulurdum sakal yolmak üzere. Öyle 12 Eylül öncesindeki gibi “Devleti kurtaracaksınız” gerekçesiyle “ülkücü gençleri” ateşin içine atıp sonra da cezaevlerinde çürümelerini seyretmek yerine kendin çıksaydın Çin işkencesi uygulamaya..." diye yazdı.

Ahmet Taşgetiren, sövmek, hakaret etmek ve tehdit etmenin bir yazarın işi olmadığını vurgulayarak, "Yazar, tehdide başlamışsa artık başka bir şeydir. O kalemi bırakıp deynekçiliğe soyunmalıdır. Hele kendisi değil de kimi güçleri tehdit unsuru olarak kullanmaya başlamışsa, mafyatik bir işin parçası haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

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Ne olmuştu?

Türkgün gazetesi yazarı Yıldıray Çiçek, 13 Ağustos 2020 tarihli yazısında, Ahmet Taşgetiren'in Ülkücülere hakaret ettiğini iddia ederek, "Sakalını teker teker yolarlar bizden söylemesi… Biz seni Google ihtiyacı olmadan tanıyoruz, biliyoruz Ahmet Taşgetiren… Hadi “Karar” kıldığınız ihanetlerinizde debelenmeye devam edin..." ifadelerini kullanmıştı.