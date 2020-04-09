Karar yazarı Ahmet Taşgetiren: Ak Parti 18 yıldan beri iktidarda, toplumla sakin bir ilişki kuramıyor

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, AKP'nin 18 yıldan bu yana iktidarda olmasına karşın, toplumla sakin bir ilişki kuramadığını, iktidar adına yapılan tüm konuşmaların bir yerlere öfke içerdiğini belirterek, "Durulmak lazım biraz. Barışmak lazım tüm toplum kesimleriyle. İnfaz yasası bunun vesilesi olabilirdi. Fırsat kaçırılıyor. Sürekli savaş tamtamları çalanlar Ak Parti’ye iyilik etmiyor." diye yazdı.

Ahmet Taşgetiren, devlete karşı işlenmiş kabul edilen siyasi suçların, AKP'nin Meclis'e getirdiği yeni infaz paketinde, kapsam dışı tutulmasının iktidarın meseleye siyasi hesaplaşma duygusu içinde bakmasıyla ilgili olduğunu savundu.

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