Karar: Gülen, "Adil Öksüz için 50 hâkimi yakarım" demiş

15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi, 'FETÖ’nün Hava Kuvvetleri İmamı' olduğu iddia edilen Adil Öksüz’ün serbest bırakılmasıyla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma sürüyor. 9 aydır yakalanamayan Öksüz’ün nerede olduğu bilinmezken bir itirafçının ifadesinin soruşturma dosyasına girdiği ileri sürüldü. Karar'dan Hilal Öztürk'ün haberine göre, gizli tutulduğu iddia edilen itirafçının ifadesine göre 15 Temmuz iddianamelerinde darbe girişiminin 1 numaralı sanığı olarak suçlanan Fethullah Gülen'in, 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü’nde darbe girişimini yönettiği öne sürülen Öksüz'le ilgili, “Adil Öksüz için 50 hâkimi yakarım” dediği iddia edildi.

Öksüz, Akıncı Üssü’nde yakalanmasına rağmen serbest bırakılmış, savcılığın itirazı ile alınan tutuklama kararından sonra da 20 Temmuz’a kadar cep telefonun sinyal verdiği ortaya çıkmıştı.

Karar'ın haberi şöyle devam ediyor:

Savcılık, Öksüz’ün, Akıncı Üssü’nde yakalanan Kemal Batmaz ile Harun Biniş gibi 20’ye yakın sivil ve askerler gibi neden Ankara Adliyesi’ne sevk edilmediği üzerinde duruyor. İlk tespitlere göre, Akıncı Üssü yakınında gözaltına alınan Öksüz diğer şüphelilerle birlikte götürüldüğü Kazan Jandarma Karakolu’nda yardım aldı. Öksüz, Ankara Adliyesi’ne sevk edilen gruptan ayrılıp o dönemdeki adıyla Sincan Adliyesi’ne götürülecek gruba dahil oldu. Batmaz ve Biniş gibi diğer sivil FETÖ’cüler Ankara Adliyesi’ne sevk edilirken Öksüz’ün kimin yönlendirmesiyle son anda bu gruba dahil edildiği araştırılıyor. Öksüz’ün firar süreci ise sevk edildiği Sincan Adliyesi’nde tutuklama talebine rağmen mahkemece serbest bırakılmasıyla başladı. Öte yandan Öksüz’ün gözaltı işlemlerini yapan jandarma personeli ve polisler ile serbest bırakan hakimlerde FETÖ’nün haberleşme programı Bylock tespit edilemedi. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu, Öksüz’ü serbest bırakan Sincan Adliyesi hakimleri Köksal Çelik ve Çetin Sönmez hakkında soruşturma başlatmıştı. İki hakim FETÖ kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında açığa alınmıştı.