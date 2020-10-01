Karar Genel Yayın Yönetmeni: İşbirliği yapabileceğimiz bir ülke bulamadığımız dönemde Rusya'yla yeniden karşı karşıya geldik

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras; Kıbrıs, Libya, Suriye ve son olarak Karabağ'da bütün kriz bölgelerinde Türkiye'nin Rusya'yla karşı karşıya olmasının tesadüf olmadığını belirterek, "Ankara’yı -yalnızca Batı dünyasında değil- dünya kamuoyunda yalnızlaştıran iç politika odaklı eylemler ve söylemler yüzünden hiçbir bölgesel meselede yanımızda işbirliği yapabileceğimiz tek bir ülke bile bulamadığımız bir konjonktürde Rusya ile karşı karşıya geldik yeniden." diye yazdı.

İbrahim Kiras, Türkiye ve Rusya'nın yan yana durduğu tek zaman diliminin milli mücadele ve cumhuriyetin ilk yılları olduğuna işaret ederek, "Anlaşılan o ki Bolşevik idarenin milli mücadelede bize verdiği desteğin asıl sebebi başta boğazlar olmak üzere kendisi için jeostratejik önemi çok büyük olan Türk topraklarının İngiliz kontrolüne geçmesinin yol açabileceği “kuşatma”dan çekiniyor olmasıydı.

Cumhuriyeti kuran kadrolar kuzey komşumuzun milli mücadelede bize yaptığı yardımlara müteşekkirdi, bunu her vesileyle gösterdiler. Ama söz konusu desteğin ideolojik gerekçesinin altındaki gerçek sebebini de bilecek kadar kurmay yaklaşımına sahip olduklarından Rusya konusunda “ne çok yakın ne çok uzak olmalı” prensibine ve belirli bir dengeye dayandırılan “iyi komşuluk ilişkileri” İkinci Dünya Savaşına kadar sürdü." ifadelerini kullandı.

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