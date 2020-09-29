Karar Genel Yayın Yönetmeni: Avrasyacı fantezilerimizin karşılıksız olduğunu bizzat Ruslar yeniden hatırlattılar

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, özellikle Suriye'de batılı müttefiklerle ayrı yerlere düşmüş olmanın ve Washington'la Türkiye arasında artan güvensizlik sonucu Moskova yönetimiyle belirli alanlarda yapılan işbirliğinin yapısal nitelik kazanma yoluna girdiğini işaret ederek, "Üstelik bunun ideolojik çerçevesi de çabucak tahkim edildi. “Rusya ile işbirliği politikası” Türkiye’nin ezeli ve ebedi “Kızılelma”sı, değişmez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez anayasası gibi savunulur oldu." diye yazdı.

İbrahim Kiras, Batı dünyasıyla ilişkileri düzeltmenin 'siyaseten riskli' görüldüğü için Türkiye'nin dış politikası prensiplerine aykırı işler yapıldığını belirterek, "Ne var ki atalarımızın “Ayıdan post, Moskoftan dost olmaz” diyerek ifade ettikleri tarihî/jeostratejik realite bir kere daha kendini gösterdi. Avrasyacı fantezilerimizin karşılıksız olduğunu bizzat Ruslar yeniden hatırlattılar bize.

Ama daha bu senenin başında İdlib’de 33 askerimizin şehadetine yol açan saldırının faili olan Rusya ile ilişkileri “Avrasyacılık” diyerek neredeyse futbol kulübü taraftarlığı psikolojisi içinde savunmaya devam edenler, Ermenistan ordusu aracılığıyla Türkiye’nin Kafkaslardaki milli çıkarlarını hedef alan Moskova’ya toz kondurmamaya devam edecekler mi acaba?" ifadelerini kullandı.

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