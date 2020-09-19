Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni: 'Firavun Sisi' şimdi 'Dostum Sisi' mi olacak?

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, Mısır'la ilişkilerin yeniden normalleşmesi yolunda birtakım çalışmalar sürdüğünü belirterek, "Muhakkak ki “Firavun Sisi”ye gün gelip de “Dostum Sisi” dememiz gerektiğinde de birileri bunun gerekçesini temellendirecektir.

Eğri oturalım, doğru konuşalım... Seçim meydanlarında Sisi’ye ağzına geleni söylemek çok işe yaradı. “Firavun Sisi”nin çok ekmeğini yedik. Ama Akdeniz’de en haklı olduğumuz pozisyonu savunmak için bile çevremizde işbirliği yapabileceğimiz hiçbir ülke olmadığını gördüğümüz aşamada Mısır ile aramızdaki bağların ne kadar derin olduğunu hatırladık yeniden. Mısır’ı hâlâ “Firavun Sisi”nin yönetmekte olduğunu unuttuk. Dışişleri’nin “monşer”lerinin kaç zamandır ısrarla önerdikleri ama “seçimler bir geçsin” diyerek ertelenen diplomatik hamle böylece gerçekleştirilmiş oldu." diye yazdı.

Seçim meydanlarında "Firavun Sisi" retoriğinin, ne Türkiye'nin çıkarlarına hizmet ettiğini, ne de Mısır'daki darbe mağdurlarının işine yaramadığına işaret eden İbrahim Kiras, "Tam aksine, bu lafları Mısır’daki cuntacılar merhum Mursi ve arkadaşlarını “dış güçlerin adamı” olarak suçlamak için malzeme olarak kullandılar.

Keşke darbe mağdurlarının işine yarayacak bir şeyler yapabilmiş olsaydık! Dış politikadaki manevra alanlarımızı iç politika uğruna seçim meydanlarında bu kadar daraltmasaydık." ifadelerini kullandı.

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