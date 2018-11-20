Karar gazetesi: "AK Parti'ye destek vermiş olanların şimdi itiraz etmeye hakkı yok" argümanı mantık dışı

Mehmet Aydın'ın sahibi olduğu, muhafazakâr dünyada daha liberal/eleştirel bir çizgiyi temsil eden Karar gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, "Vaktiyle AK Parti’ye destek vermiş olanlar şimdi hiçbir şeye itiraz etme hakkına sahip değiller...” argümanının mantık dışı olduğunu söyledi. Kiras, "Hal böyleyken mevcut iktidara kendi “mahalle”sinden yöneltilen eleştirileri (nedense) değersizleştirmeye yönelik yaklaşım ülkemizdeki muhalefet anlayışının da bir fotoğrafı…" dedi.

Karar gazetesi, "Kamuoyuna ve okurlarımıza zaruri bir açıklama" başlığıyla yayımlanan açıklamada reklam verenlere baskı uygulandığı belirtilmişti. Açıklamada, “Maruz bırakıldığımız ambargonun ve baskıların bir an önce sona erdirileceğini umuyoruz. Aralıksız uygulanan bir ilan ambargosu ile karşı karşıya bulunuyoruz" denmişti.

Kiras'ın "AK Parti’yi eleştirme tekeli" başlığıyla (20 Aralık 2018) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

Toplumdaki belli bir zümrenin sözcülüğünü üstlenmiş bulunan bazı klavye erbabı ikide bir diyor ki: “Vaktiyle AK Parti’ye destek vermiş olanlar şimdi hiçbir şeye itiraz etme hakkına sahip değiller...”

Bu argümanın mantık dışılığı bir yana, sözü edilen “destek” demokratikleşme, rasyonel ekonomi yönetimi, yargı reformu, insan hakları ve inanç özgürlüğü gibi konularda atılan olumlu adımlara verilmişti. Üstelik şimdi “bugünkü tabloda günahları var” diye suçlananların çoğu bu konularda birtakım sapmalar veya geri adımlar ortaya çıkınca buna da itiraz ettiler. “Bu iktidar neylerse kötü eyler” diyen sabit kademlere karşı “İktidar neylerse güzel eyler” demediler.

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Hal böyleyken mevcut iktidara kendi “mahalle”sinden yöneltilen eleştirileri (nedense) değersizleştirmeye yönelik yaklaşım ülkemizdeki muhalefet anlayışının da bir fotoğrafı… 15 yıldır kesintisiz iktidarda bulunan ve bunca zaman içinde yaşanan birçok olumsuzluğa rağmen “iktidar yıpranması” denilen doğal olgudan hiç etkilenmeyen, bilakis oylarını artırmaya devam eden AK Parti bu başarısını biraz da Türkiye’deki muhalefetin karakterine ve kalitesine borçlu.

Muhalefet derken sadece siyasi partileri kasdetmiyorum elbette, sosyolojik bir kesimi ve özellikle bu kesimin tutum ve davranışlarına yön veren seçkinler zümresini kastediyorum daha çok. Bu kesim AK Parti iktidara geldiği günden bu yana “muhalif”.

Ama bu muhalefet -kavramları biraz esneterek kullanıyorum- politik değil ideolojik bir muhalefet. Hatta ideolojik bile değil sosyolojik... Mahalle rekabeti, kabile çekişmesi, futbol kulübü taraftarlığı seviyesinde bir karşıtlık... Onun için iktidar partisini eleştirme tekelinin kendilerine ait olması gerektiğini düşünüyor olmaları normal.

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