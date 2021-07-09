Karar gazetesi Ahmet Taşgetiren: Cumhurbaşkanı Erdoğan ikindiye kadar siftah yapmamış esnafın kapısını çalmalı, o zaman görecek Türkiye'yi

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, muhalefet liderlerinin memleketin farklı yerlerinde, çiftçilerle, esnafla, vatandaşla temas kurduğunu belirterek "Siftah yapamamış ve aldığı krediyi ödeyememiş esnaf, ürettiği mal giderini karşılamayan çiftçi, işsiz genç, işsiz gencin annesi - babası, bir dokun bin ah işit türünden tepkiler veriyor. Muhalefetin temasları halkın ekonomisinin yandığını ortaya koyuyor.

İktidarın bu görüntülerden rahatsız olduğunu tahmin etmek zor değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerek bakanlar kurulu sonrasında gerekse Ak Parti grubundaki sunumları çok olumlu tablolar çiziyor. İktidar adına çizilen tablolar, ekonomi çevrelerinde eleştiriliyor: Doların durumu belli, enflasyon belli, faizler belli, Hazine belli… Kırılganlığı içerde dışarda bilmeyen yok." diye yazdı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da siyaset meydanına halkla temas ortamlarından geldiğine işaret eden Taşgetiren, "Eğer “memlekette her şeyin süt liman” olduğu gibi bir kanaat oluşuyorsa Beştepe’de, Okluk koyunda ya da şu veya bu sarayda - saraycıkta, işte asıl problem oradadır. Bir devlet adamı ya da siyasetçi olarak Tayyip Erdoğan’ın problemi ya da memleketin problemi.

Bu “pembe gözlüklü medya” sendromudur benzeri yönetimlerin içine düştüğü… Cumhurbaşkanı Erdoğan çizmeyi giyip karpuz ya da soğan tarlasına ya da domates serasına inmeli. İkindiye kadar siftah yapmamış esnafın kapısını çalmalı… O zaman görecek Türkiye'yi…" ifadelerini kullandı.

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