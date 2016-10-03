Karar: FETÖ'cülerin iltica için ilk tercihi Almanya

Darbe girişimi sonrası aralarında asker, gazeteci, hakim, savcı ve akademisyenlerin de olduğu 280 ‘FETÖ’cünün Almanya’ya sığınma talebinde bulunduğu ileri sürüldü. Yurt dışına çıkan ‘FETÖ’cülerin çoğunlukla Güney Almanya ve Yeşiller’in güçlü olduğu eyaletleri tercih ettikleri de iddia edildi.

Karar’dan Hilâl Öztürk’ün haberine göre, ‘FETÖ’cüler iade edilmemek için ise Türkiye’de işkence göreceklerini ve idam edilecekleri iddiasında bulunuyor.

“Biz Atatürkçüyüz”

Almanya’ya sığınma talebinde bulunan üst rütbeli askerlerin iltica başvurularında darbe girişimiyle ilgileri olmadığını, “Atatürkçü subaylar” oldukları için, hükümetle yakın olmadıkları için kumpasın içine sokularak yargılanacakları iddiasını dile getirdikleri öğrenildi. Türkiye’de idam cezası olmasa da adil yargılanmayacaklarını, yargısız infaz edileceklerini öne süren ‘FETÖ’cü askerler, işkenceye uğrayacaklarını da ileri sürdükleri belirtiliyor. İşkence iddialarına ise suçüstü yakalanan darbecilerin ulusal ve uluslararası basında yeralan gözaltındaki fotoğraflarını delil gösterdikleri öğrenildi. Köprüdeki askerlerle ilgili haberler ve yüzlerinde darp görüntüsü olan darbecilerin fotoğraflarının işkence iddiaları için iltica başvurularına eklendiği bildirildi.

Türkiye’yi suçladı

‘FETÖ’cülerin Güney Almanya ve çoğunlukla da Baden Wüttemberg eyaletini tercih ettikleri belirtildi. Bunun nedeni olarak eyaletin Başbakanının Yeşiller Partisi üyesi Winfried Kretschmann olması gösteriliyor. Kretschmann Türkiye’nin eyaletteki Fethullah Gülen’e ait kuruluşların denetlenmesi talebine olumsuz yanıt vermişti. Darbe girişiminde ‘FETÖ’nün etkili olduğuna dair delil görmediğini ifade eden Kretschmann, Türkiye’nin bu isteğini Almanya üzerinde “nüfuz kurma çabası” olarak nitelendirmişti.

6 ayda Fremdenpass

Peki resmi prosedür nasıl işliyor? İltica başvurularına Almanya İçişleri Bakanlığı ve Yabancılar Dairesi karar veriyor. Burada oluşturulan komisyonlar başvuruları değerlendiriliyor.

* İlk kriter geldiği ülke. Yunanistan ve ABD’den gelenler derhal reddediliyor. Ancak ülkesinde savaş, askeri rejim veya siyasi krizler yaşayanların iltica başvuruları çoğunlukla kabul görüyor. 6 ay içinde sığınma talebi kabul ediliyor.

* İkinci olarak iltica başvurusu yapan kişinin konumuna bakılıyor. Ülkesinde insani ve Anayasal haklarını kullanmaktan mahrum kalma şartları olup olmadığına bakılıyor. Bu kişinin kimliğini oluşturan değerlerin veya eylemlerinin vatandaşı olduğu ülkede insani şartlarda yaşamasına fırsat verip vermediğine bakılıyor. Kişilerin baskı gördükleri izlenimi oluşursa başvuru 3 ay içinde kabul ediliyor. Zaten başvuruda sığınma talebinin süresiz olmadığını, ülkesindeki durumun normalleşmesi sonrası geri döneceğini belirtiyor.

* Bu süreçte komisyon ilgili ülkeye herhangi bir soru yöneltmiyor. Çünkü bu kişilerle ilgili genellikle ülkesinden gönderilen iade talebi veya yakalama kararı bulunuyor. Komisyonların raporu doğrultusunda iltica başvuruları 6 ay içinde sonuçlanıyor ve geçici oturma izni veriliyor. Bu kişilere Fremdenpass yani seyahat belgesi veriliyor. Bu belgeyle AB’de serbest dolaşabiliyor.