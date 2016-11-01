Karar: FETÖ, 'Hz. Muhammed' filmi üzerinden Diyanet'i hedef alıyor

Karar gazetesi, Fethullah Gülen cemaatiyle bağlantılı olduğu söylenen Zaman Arabic gazetesinin Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef alan haberler yaptığını ileri sürdü. Hükümete yakın gazetelerin köşe yazarların da tepkisini çeken Hz. Muhammed'in çocukluk ve ilk gençlik dönemi ile İslam'ın doğuşunu anlatan 'Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi' filmi üzerinden 'FETÖ'nün "Türkiye Şii İran’la gizli ittifak yapıyor," "Diyanet Muhammed’in Türkiye’de gösterime girmesine onay verdi" haberleri yaparak Diyanet'i hedef aldığı iddia edildi.

Karar gazetesinden Erol Metin'in haberi şöyle:

FETÖ, darbe girişimi başarısız olunca ABD’den yayın yapan internet sitleri ve sosyal medya hesapları üzerinden mezhep fitneciliğine başladı. ‘Türkiye Şii İran’la gizli ittifak yapıyor’ yalanını Arap dünyasında yaymaya çalışan örgüt bir yandan da Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’i hedef alıyor.

Türkiye’deki inleri yerle bir edilen FETÖ, ihanet merkezini yurt dışına taşıdı. Bir çok ülkede organize olan terör örgütü, internet sitelerini kullanarak Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iktidara karşı kara propaganda yapmaya başladı. Kur’an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz’in sünnetine aykırı yeni bir din kurguladığı deşifre olan sapkın örgütün yeni hedefi ise mezhep fitnesi çıkarmak.

İslam ülkelerindeki Türkiye algısını değiştirmek için harekete geçen FETÖ, bu amaçla kapatılan Zaman grubu bünyesinde Arapça yayın yapan ‘zamanarabic.com’ adlı internet sitesini kurdu. ABD’den Arap dünyasına yayın yapan sitede, Türkiye aleyhine algı oluşturmaya çalışırken, örgüt üyeleri de sosyal medyadan kirli kampanyaya destek veriyor.

Zaman Arabic’in karalamaya çalıştığı kurumların başında Diyanet İşleri Başkanlığı geliyor. Darbe girişimine karşı camilerden sela okunması talimatı veren ve FETÖ’nün sapkın din anlayışını raporlarla ortaya konulmasında öncü olan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Mehmet Görmez, çarpıtma haberlerle hedef alınıyor. Diyanet’in FETÖ raporunu çürütmek için yapılan haberler dikkat çekiyor. Faslı düşünür Dr. Abdul Majeed Bohbkh’ye Diyanet’in FETÖ raporunu soran site haberinde “Faslı düşünür: Türk Diyanet İşleri’nin Hizmetle ilgili raporu siyasi” başlığını kullandı.

İran filmiyle propaganda

Türkiye’deki FETÖ medyasının yarıda bıraktığı Diyanet’i yıpratma görevini üstelen Zaman Arabic, 30 Ekim’deki haberinde “Türk Diyanet İşleri Başkanlığı, tepki çeken İran filmi ‘Muhammed’in Türkiye’de gösterime girmesine onay verdi” ifadelerine yer verdi. Haberin devamında ise Sünni El Ezher alimleri ile Suudi Arabistan Dini Alimler Konseyi’nin Diyanet’in aksine bir tavır takınarak, dine aykırı gördükleri İran üretimi filmi engellemek için harekete geçtikleri belirtildi. Peygamber Efendimiz’i STV’de yayınlanan dizide kamyonete bindiren örgütün sitesinde ‘hassasiyet’ vurgusu yapması ise dikkat çekti.

Ekonomi kötü yalanı

Örgütün sitesi, 15 Temmuz’un Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kurgusu olduğu iddiasıyla ilgili sık sık haber yapıyor. Darbe girişimi sonrası 10 binlerce işçinin tutuklandığı yalanına da başvuran Zaman Arabic, “Cemaate’ mensup binlerce insanın öldürülmesi için planlar hazırlandığı” gibi sansasyonel yalanlara imza atıyor. Arap iş adamlarının Türkiye’ye yatırım yapmalarını engellemek isteyen site, sık sık Türk ekonomisini kötüleyen yalan haberlere de başvuruyor. Site, örgüt başı Gülen’e düzenli olarak yer vererek, Arap dünyasına büyük bir İslam alimi olarak pazarlıyor.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği Körfez ülkeleri ile İran arasındaki çekişmeden istifade etmeye çabalayan örgüt sitesinin, mezhep fitneciliğine soyunması dikkat çekiyor. Örgütün 17/25 Aralık sürecinde de başvurduğu Türkiye’yi yönetenlerle Şii İran’ın ortak zihniyete sahip olduğu propagandası sitede de sürdürülüyor. İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Erdebil’deki ruhani temsilcisi Ayetullah Ameli’nin Türk gazetecileri kabulünde sarf ettiği “Fetullah Gülen cennete gitse oraya adımımı atmam” şeklindeki sözlerinin Zaman Arabic’in ana sayfasından genişçe haberleştirilmesi, örgütün mezhep fitnesi çıkarmak için ince hesaplar yaptığını ortaya koyuyor.