Karar: Derik Kaymakamı'nın makamına bombayı koyan köstebeğin kardeşi canlı bomba çıktı

Hükümete yakınlığıyla bilinen Karar gazetesi, Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün şehit edilmesinin ardından gözaltına alınan kaymakamlık görevlisi Ş.M.’nin kardeşi O.Ç.'nin canlı bomba olduğunu ileri sürdü. O.Ç.'nin Diyarbakır’daki bombalı saldırı sırasında öldürüldüğünü belirtti.

Karar'dan Kenan Butakın'ın haberi şöyle:

Mardin Derik’te Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün şehit edilmesinin ardından, 28’i kamu görevlisi 71 kişi gözaltına alındı. Mardin Valisi Mustafa Yaman ise olayın failleri olduğu değerlendirilen şahısların ve iş birlikçilerinin tamamının gözaltında bulunduğunu söyledi. Yaman ayrıca “Bomba kargoyla 8 Kasım’ da Kaymakamlığa getirtilmiş ve makama yerleştirilmiş bombanın 10 Kasım da kaymakamlık personeli T.E ve belediye personeli V. tarafından uzaktan kumandayla patlatıldığı değerlendirilmektedir” dedi. Saldırının organizatörü olduğu ileri sürülen kaymakamlık çalışanı T.E.’nin ‘Bombanın getirilmesi talimatı ve kumandayı ayarladığı’ iddiasıyla Sakarya’daki cenazeye katıldıktan sonra gittiği İstanbul’da gözaltına alındığı belirtildi.

Ailesi soyadını değiştirdi

Diğer yandan T.E.’nin yeğeni olan ve kendisi gibi Kaymakamlıkta çalışan Ş.M. de gözaltına alındı. Ş.M.’nin iki kardeşinin PKK’nın dağ kadrosundan olduğu ve kardeşlerden O. Ç’in de geçtiğimiz Mayıs ayında Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi kırsal kesiminde bomba yüklü bir traktör ile son anda fark edildiği ve güvenlik güçlerinde etkisiz hale getirildiği öğrenildi. PKK’ya yakın medya organlarında da haber olan ve HPG’li “Kurtay Faraşin” kod adlı canlı bomba O. Ç. için 31 Mayıs’ta Derik’te cenaze töreni de düzenlendi. Ş.M. ve ailesinin, biri öldürülen iki kardeşlerinin de dağda olmalarından dolayı soyadlarını değiştirdiği kaydedildi. Diğer yandan T.E’nin yakın bir dönemde PKK’nın ölüm tehdidinde bulunmasından dolayı Ankara’ya gidip bir ay kaldığı ileri sürüldü. Daha sonra ise eniştesi olan Ş.M.’nin babasının PKK’lıları ikna etmesinden sonra tekrar Derik’e dönebildiği iddia edildi.

"Bizim kalbimize atel döküldü"

Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün anne ve babası, taziyelerle teselli bulurken evlatlarının herkes tarafından sevilmesinin gururunu yaşıyor. Acılı baba Asım Safitürk, “Daha önceden şehit evine gelen haberciler, ‘Eve ateş döküldü’ diyorlardı. Biz de televizyondan bakıp buna üzülüyorduk ama bizim kalbimize ateş döküldü, eve değilmiş kalbe dökülüyormuş ateşler. Öyle bir evlat ki hiç sıkıntısını çekmedim. Görevinde en ufak bir sevilmeyen hareketini görmedim, bu yönleriyle teselli buluyorum ama evlat acısını Allah kimseye göstermesin” dedi. Anne Fatma Safitürk ise, “Allah devlete zeval vermesin. Yavrumuz bizim için çok hayırlı bir evlattı” diye konuştu.