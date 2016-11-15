Mardin Valisi: Derik Kaymakamı'na saldırıya ilişkin 71 kişi gözaltında

Mardin'in Derik İlçe Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit olduğu bombalı saldırıya ilişkin Mardin Valisi Mustafa Yaman 71 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Vali Yaman'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Olayla ilgili gözaltına alınan kişi sayısı 71'dir. Yapılacak saldırının planlandığı, kaymakamlıkta patlatma talimatı aldıkları değerlendirilmektedir. İçerisinde bomba olan kargoyu kaymakamlığa getirdiği, kaymakamlık makamına yerleştirdiği. Saat 12 civarında ise kaymakamlık personeli ve belediye personeli tarafından yerleştirildiği değerlendirilmektedir. Olayın failleri olduğu bildirilen şahısların ve iş birlikçilerin tamamı hala gözaltında bulunmaktadır. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma titizlikle devam etmektedir. Milletimiz ve devletimizden aldığımız güçle tüm terör örgütleriyle mücadele edeceğiz. Şehit düşen kaymakam Muhammet Fatih Safitürk ve 15 Temmuz şehitlerimiz ile tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz"