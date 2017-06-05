Karar: 15 Temmuz'dan sonra ihbarcının çöp kutusuna bıraktığı isim listesiyle FETÖ'cü abilere ulaşıldı

Karar gazetesi, planlayıcısının Fethullah Gülen'in olduğu ve cemaate üye askerlerin düzenlediği iddia edilen darbe girişiminden 12 gün sonra bir ihbarcının Emniyet Genel Müdürlüğü'nü arayarak "Cemal Süreyya Parkı'ndaki çocuk kaydıraklarının karşısında otobüs durağının arka hizasında kalan çöp bidonunun içerisine bıraktım. Detaylı bir şekilde incelendiğinde FETÖ/PDY ile alakalı çok önemli konular çözülecek" ihbarında bulunduğunu iddia etti. Emniyet tutanaklarına dayandırılan haberde "İki zarftan çıkan liste incelendi, örgütün Yargıtay'dan MİT'e TSK'dan Emniyet'e devlet kurumlarına sızan üyelerini yöneten abilere ulaşıldı" ifadesi kullanıldı.

Karar gazetesinden Kenan Butakın'ın haberi şöyle:

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) en gizli birimi mahrem imam yapılanması, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan operasyonlarla büyük ölçüde çökertildi. Asker, öğretmen, doktor, eczacı gibi hemen her meslek grubundan olan ve devlete kadrolarına sızan örgüt üyelerini yöneten imamların nasıl deşifre edildiği de gün yüzüne çıkmaya başladı. KARAR, örgütün kritik birimine ait listelerden birinin deşifre edilme hikayesine ulaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tutanaklarına göre darbe girişiminden sadece 12 gün sonra 27 Temmuz saat 20.28’de Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nı arayan bir ihbarcı, rütbeli bir yetkiliyle görüşmek istediğini, önemli bilgiler vereceğini söyledi. Adını vermek istemeyen ihbarcı, görüştüğü emniyet yetkilisine “Elimde çok önemli bilgiler var. Bu bilgileri kapalı bir zarf içerisinde, Emniyet Genel Müdürlüğü binasının alt kısmında bulunan Cemal Süreyya isimli parktaki çocuk kaydıraklarının karşısında otobüs durağının arka hizasında kalan çöp bidonunun içerisine bıraktım. Bu bilgiler çok önemli, bu nedenle hemen alın. Detaylı bir şekilde incelendiğinde FETÖ/PDY ile alakalı çok önemli konular çözülecek. Güvenliğimden endişe ettiğim için de ismimi vermiyorum” dedi.

İhbarın ardından tarif edilen yere giden terörle mücadele ekipleri, çöp bidonu içerisinde 23X32 cm ebatlarında sarı bir zarf buldu. Zarf içerisinde de 11 sayfalık bir isim listesi ile beyaz renkli ikinci bir zarf bulundu. Beyaz zarftan da 6 sayfadan oluşan ikinci bir isim listesi çıktı. Emniyet, iki isim listesini de inceledi. Listelerdeki 228 kişinin FETÖ’nün mahrem imamları olduğu saptandı. İsimler üzerinde yapılan araştırmada, 28’i hakkında daha önce FETÖ’den işlem yapıldığı, 25’inin 15 Temmuz’da yakalandığı, 15’inin isimlerinin ise farklı ifadelerde geçtiği tespit edildi. Emniyet, bu listelerle ilgili MİT Müsteşarlığı’nı da bilgilendirdi. MİT, Emniyet’e gönderdiği yazıda listelerin doğruluğunu teyit etti. Zarflardan çıkan listelerde kişilerin TC kimlik numaraları, kullandıkları GSM hatlarının bile yer alması, ihbarı yapan kişinin FETÖ yöneticisi olduğu kuşkusunu doğurdu.

Çok kritik isimler zarfta

Liste sayesinde, TSK’dan Yargıtay’a, Emniyet’ten Danıştay’a kadar devlet kurumlarına sızan FETÖ’cülerin abileri deşifre edildi. Örgütteki gizli yapılanmayı ortaya çıkaran listedeki bazı isimler dikkat çekti. FETÖ’nün bir dönem MİT’ten ve bürokrasiden sorumlu imamı olan Murat Karabulut da listede yer alıyor. Karabulut’un 4 Şubat 2014’te yurtdışına çıktığı biliniyor. Elebaşı Fethullah Gülen’in yanına gittiği ifade edilen Karabulut’un, bu tarihten sonra FETÖ’nün ‘Asya imamı’ olarak görevlendirildiği kaydediliyor.

Mahrem imam listesinde yer alan isimlerden biri de Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyesi iken ihraç edilip tutuklanan Cemil Çelik. Listelerde şahsın tutuklu Genelkurmay Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse ile irtibatlı olduğu kaydediliyor. MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı ifadeye çağıran eski savcı Sadrettin Sarıkaya da listede. Sarıkaya FETÖ’nün MİT imamı Murat Karabulut ile ilişkili. Mahrem hizmetler grubunda ismi geçen diğer bir örgüt üyesi de TRT’den ihraç edilen ve soruları çalınan KPSS davasında tutuklu olan Fatih Özbahçeci. Listede şüpheli için ‘jandarma mahrem imamı’ notu dikkat çekiyor.