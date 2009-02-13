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Çevre

Karapınar’da bir obruk daha!

Konya'nın Karapınar ilçesinde 1 metre derinliğinde, 25 metre çapında yeni bir obruk oluştu.

13 Şubat 2009 02:00

Konya'nın Karapınar ilçesinde 1 metre derinliğinde, 25 metre çapında yeni bir obruk oluştu.

Obruklar evleri yutacak

Karapınar'a 12 kilometre mesafede bulunan Eşeli Yaylasında Ahmet Suvatçı'ya ait boş tarladaki çöküntünün yaklaşık 1 hafta önce meydana geldiği tahmin ediliyor.

Karapınar Belediyesi Zabıta Başkomiseri Süleyman Ekmekçi, obruğun çapının genişlediğini belirterek, "Alt katmanda kaya olduğunu tahmin ediyoruz. Bu nedenle çöküntü ağır ağır devam edeceğe benziyor. Yaklaşık 1 metre derinliğindeki obruğun hem çapı hem de derinliği genişlemeye müsait" dedi.

Suvatçı ise tesadüfen çöküntüyü gördüğünü ifade ederek, "35 dekar olan arazimde bu yıl hiçbir ürün ekmemiştim. Tarlayı gezmeye geldiğimde tam ortada bir çöküntü gördüm. Yaklaşınca tarlada obruk meydana geldiğini anladım' diye konuştu.

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