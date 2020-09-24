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Koronavirüs

Karantinayı ihlal ettiği için öğrenci yurduna yerleştirilen YouTuber Enes Batur, Covid-19’u yendiğini duyurdu: Vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı özür dilerim

24 Eylül 2020 15:16

Filyasyon ekipleri tarafından yapılan kontrolde evlerinde bulunamayınca karantinayı ihlal etmesi nedeniyle, polisler eşliğinde Sancaktepe'deki İyimaya Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen Youtuber, Enes Batur Sungurtekin, Covid-19'u yendiğini duyurdu. 

Kendisi gibi koronaya yakalanan sevgilisi Ece Naz Üçer ile birlikte öğrenci yurdunda bir hafta kalan Batur'un karantina dönemi son buldu. 

Evinin bahçesinde sevgilisiyle birlikte çekilen bir fotoğrafı paylaşan Enes Batur, "Seni yendik Covid-19, birlikte sağlıklı günlere. Bu zor süreçte yanımızda olan herkese sonsuz teşekkür ederiz sizleri çok seviyoruz." dedi.

 

Batur, Twitter hesabından da, "Testim negatif çıktı. KYK’dan ayrılıyorum umarım ev arkadaşlarımla mutlu olurum. Vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı özür dilerim." mesajını paylaştı.

TIKLAYIN | Covid-19'a yakalanan YouTuber Enes Batur evde bulunamadı; yurda yerleştirildi

 

 

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