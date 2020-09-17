Covid-19'a yakalanan YouTuber Enes Batur evde bulunamadı; yurda yerleştirildi

Covid-19'a yakalandığı belirtilen ünlü Youtuber Enes Batur'un evinde izole olmadığı ortaya çıktı. Filyasyon ekipleri, yaptıkları denetlemede Batur'u evinde bulamayınca öğrenci yurduna yerleştirdi.

Youtuber Enes Batur Sungurtekin, Koronavirüs'e yakalandı. Filyasyon ekipleri Sungurtekin’in Beykoz’daki villasında denetleme yaptı, ancak Enes Batur evinde bulunamadı.

CNN Türk'ün haberine göre; Enes Batur’un evinde olmadığı belirlenmesinin ardından Beykoz Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Karantina kurallarını ihlal eden Enes Batur ve kız arkadaşı Ece Naz Üçer, Sancaktepe'de bulunan İyi Maya Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Enes Batur, Instragram hesabından bir paylaşım yaparak, "Üzerime oynanan alçakça, kalleşçe büyük bir oyun var. Bunu yapanlar elbet cezasını çekecektir. Allah'ından bulsunlar. Gelişmeleri durum ilerlerse paylaşacağım" diye yazdı.

"Evden çıkmadım"

Bir de videoda paylaşan Batur, 'mağdur olduğunu' ve 'adının karalanmaya çalışıldığını' söyledi. Batur, "Cumartesi günü ateşlendiğim için sabah test yaptırmaya gittim. Akşam saatlerinde test sonucum geldi ve pozitif çıktı. O günden bugüne kadar hiçbir şekilde evden çıkmadım. Kamera kayıtları, şahitlerim ve konumumu gösteren HES uygulamam var" dedi.

Batur, 'sorumsuz' bir insan gibi gösterildiğini savundu.