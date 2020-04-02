Karantinadan yeni çıkan İsrail Başbakanı Netanyahu, bakanda Koronavirüs çıkınca kendini tekrar izole etmek zorunda kaldı

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2 gün boyunca kendini karantinaya aldıktan sonra dün ilk kez ekrana çıkan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Sağlık Bakanı Yaakov Litzman'ın Koronavirüs testi pozitif çıkınca bugün tekrar kendini izole etmek zorunda kaldı.

İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Netanyahu, 6 gün daha kendini izole edecek.

Netanyahu, 30 Mart'ta parlamento danışmanlarından birinde yeni tip Koronavirüs tespit edildikten sonra kendini izole etmişti. Ancak İsrail lideri, dün akşam ulusal televizyona çıkıp yeni Covid-19 önlemlerini açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Litzman, süreç boyunca sık sık Netanyahu ile yan yana açıklamalarda bulunmuştu. Netanyahu'ya pazartesi günü yapılan Koronavirüs testinin sonucu negatif çıkmıştı.

Litzman'la temasa geçen başka hükûmet yetkilileri de kendini karantina aldı. İsrail istihbarat servisi Mossad'ın direktörü Yossi Cohen'in de üç gün boyunca kendini ajansın merkez binasında karantinaya alacağı bildirildi.

İsrail'de şu anda 6 bin 200'den fazla doğrulanmış vaka bulunuyor. Resmi verilere göre en az 29 kişi Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.