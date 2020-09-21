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Yaşam

Karantinada olması gerekirken düğün salonunda çalıştı, hakkında hapis istemiyle dava açıldı

21 Eylül 2020 17:00

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, karantina kuralını ihlal ederek düğün salonunda çalışan sanık hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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