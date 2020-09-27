Karantinada olması gereken kişi okey oynarken yakalandı; 28 kişiye 88 bin lira ceza kesildi

Kayseri’de bir iş yerinde okey oynadıkları belirlenen 28 kişiye toplam 88 bin 284 lira ceza kesildi. 28 kişiden birinin karantinada olması gerekirken okey oynadığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynatılan ruhsatsız iş yerlerine ilişkin çalışma başlattı.Merkez Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi’nde bir iş yerinde yapılan denetimlerde 28 kişinin okey oynadığı, maske takmadıkları tespit edildi.

Okey oynayanlara para cezası uygulandı. Karantina tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen bir kişiye ise adli ve idari işlem yapıldı. İş yeri, faaliyetinden men edildi.