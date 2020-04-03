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Koronavirüs

Karantina yurdunda görevli güvenlik amirinin Koronavirüs testi pozitif çıktı

03 Nisan 2020 12:27

Konya'da, umreden dönen vatandaşların kaldığı karantina yurdunda görev yapan güvenlik amirinin Koronavirüs testi pozitif çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Konya'da karantina yurdu olarak hizmet veren Kutalmışoğlu Süleyman Şah Erkek Öğrenci Yurdu'nda görevli Güvenlik Amiri Ramazan Öney Koronavirüs'e yakalandı.

Güvenlik Amiri Ramazan Öney'in yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye başvurduğu ve yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Öney, hastanede gözlem altına alındı.

Umreden dönen vatandaşlar 15 Mart tarihinde Koronavirüs tedbirleri kapsamında Konya’da 2 Kredi Yurtlar Kurumu (KYK ) yurdunda karantina altına alınmıştı. Karantina süresi dolan umrecilerden test sonucu negatif çıkanlar evlerine dönerken, test sonucu pozitif çıkanlar ise hastanede tedaviye alındı.

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