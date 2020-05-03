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Bilim / Teknoloji

Karantina sürecinde en çok konuşulan 10 oyun

03 Mayıs 2020 13:46

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle insanların evde kaldıkları süre boyunca e-spor ve çevrimiçi oyunlara olan ilgi arttı. İşte son 30 gün içinde Twiter’da en çok konuşulan 10 oyun.

Covid-1) salgını nedeniyle, insanların evde kaldıkları süre boyunca e-spor ve çevrimiçi oyunlara olan ilgisinde artış yaşandı.

Diğer spor dallarında çeşitli ertelemeler ve iptaller yaşanırken, oyun dünyası ise hiç durmadı.

Bu trendle paralel olarak, Twitter'daki oyun konuşmaları her zamankinden daha fazla. Mart ayının ikinci yarısında Twitter'da oyun üstüne konuşmalarda yüzde 71 artış görüldü. Özellikle ABD'de, konuşmalarda yüzde 89 gibi çok büyük bir artış yaşandı.

ABD'de son 30 gün içinde hakkında en çok tweet atılan 10 oyun

Animal Crossing: New Horizons
Call of Duty
Final Fantasy
Fortnite
Fire Emblem
DOOM
Super Mario
NBA2K
Overwatch
The Legend of Zelda

Animal Crossing hakkında en çok tweet atan ülkeler şunlar oldu

Japonya
Amerika Birleşik Devletleri
Kore
Fransa
İspanya

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