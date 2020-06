Karantina sürecinde en çok konuşulan 10 oyun

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle insanların evde kaldıkları süre boyunca e-spor ve çevrimiçi oyunlara olan ilgi arttı. İşte son 30 gün içinde Twiter’da en çok konuşulan 10 oyun.

Covid-1) salgını nedeniyle, insanların evde kaldıkları süre boyunca e-spor ve çevrimiçi oyunlara olan ilgisinde artış yaşandı.



Diğer spor dallarında çeşitli ertelemeler ve iptaller yaşanırken, oyun dünyası ise hiç durmadı.

Bu trendle paralel olarak, Twitter'daki oyun konuşmaları her zamankinden daha fazla. Mart ayının ikinci yarısında Twitter'da oyun üstüne konuşmalarda yüzde 71 artış görüldü. Özellikle ABD'de, konuşmalarda yüzde 89 gibi çok büyük bir artış yaşandı.

ABD'de son 30 gün içinde hakkında en çok tweet atılan 10 oyun

Animal Crossing: New Horizons

Call of Duty

Final Fantasy

Fortnite

Fire Emblem

DOOM

Super Mario

NBA2K

Overwatch

The Legend of Zelda

Animal Crossing hakkında en çok tweet atan ülkeler şunlar oldu

Japonya

Amerika Birleşik Devletleri

Kore

Fransa

İspanya