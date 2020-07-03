Karantina süreci bitti, Getir'de işten çıkarmalar başladı

Online market alışverişi uygulaması Getir’de işten çıkarmaların yaşandığı belirtildi. Kuryelerin ‘hız limitini aştığı, trafik kurallarına uymadığı’ gibi gerekçelerle işlerine son verildiği öğrenildi.

BirGün gazetesinden Rıfat Kırcı'nın haberine göre; karantina sürecinin sona ermesiyle birlikte Getir çalışanlarının işlerine son verilmeye başlandığı belirtildi.



Ankara’da çalışan bir Getir işçisi, "Pandemi döneminde 15 saat çalışıyorduk. O zaman ne yapıyorsak şimdi de aynısı yapıyoruz. Karantina sürecinde işler iyiydi onlar için. Siparişlere yetişmekte zorlanıyorduk. Şimdi ise işler duruldu, bizleri ‘güvenlik gerekçesiyle’ kapı önüne koymaya başladılar" dedi.

Getir adlı firmanın bir ‘güvenlik komisyonunun’ olduğunu ve bu komisyonun kuryelerin trafikteki hızlarını ya da kurallara uyup uymadıklarını kontrol ettiğini belirten işçi, şunları aktardı: "Arkadaşlarımızı kurallara uymadıkları gerekçesiyle işten çıkarmaya başladılar. Biz de bir watsapp grubu kurduk. Kontak kapatma eylemi yapacaktık. Önceden haber alıp grubu dağıttılar. İşleri iyiyken sorun yoktu, şimdi kapı önüne konuyoruz."

"Tazminat alamaması için istifa ettirildi"

Bir diğer Getir işçisi ise şunları anlattı: "Getir’de bir motorlu bir de araçlı ulaşım var. Bazı yollara araçlar çıkıyor. Hız sınırı 80. Bir arkadaşımızın hızı önündeki kamyonu sollamak isterken 10 saniyeliğine 81’e çıkıyor. Sonraki gün arkadaş işe geliyor ve sisteme giriş yapamıyor. Daha sonra ise istifa ettirildi tazminat alamaması için. Tehdit etmişler, ‘Kovulursan iş bulamazsın, kendin istifa et’ demişler. Tazminatsız ayrıldı. İşten çıkarılan benim bildiğim 20-25 kadar işçi var."

TIKLAYIN | Getir'den işten çıkarma iddialarına yanıt: Kurallara uymayan az sayıda kuryenin iş akitleri sonlandırılmıştır