Getir'den işten çıkarma iddialarına yanıt: Kurallara uymayan az sayıda kuryenin iş akitleri sonlandırılmıştır

Online market alışverişi uygulaması Getir, işten çıkarma iddialarına ilişkin, az sayıda kuryenin kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle işten çıkarıldıkları belirtildi.

Getir'den yapılan yazılı açıklamada, "Getir olarak, bugün basında ve sosyal mecralarda bayilerimizde çalışan kuryelerin işlerinden haksız yere çıkarıldıklarına ilişkin iddiaların yer aldığı haberleri üzülerek takip ettik. Kurulduğumuz ilk günden bu yana, bayilerimizde çalışan kuryelerin trafik kurallarına uyarak işlerini yapmaları önceliğimizdir. Özellikle kırmızı ışıkta geçmek, ters yönden gitmek, kaldırımda motosiklet kullanmak ve aşırı hız yapmak gibi ihlaller, hem kuryelerin hem de halkın can güvenliğini riske atmaktadır. Bu yüzden şirketimiz, sahada bu kuralların tavizsiz olarak uygulanmasını beklemektedir." denildi.

Açıklamada, "Tüm bayilerimiz kuryelere bu konuda gerekli yazılı bildirimleri önceden yapmaktadırlar. Maalesef az sayıda kuryenin tüm bu bildirimlere rağmen kuralları ihlal ettiği için iş akitleri sonlandırılmıştır. Günlük hayatımız içinde teslimat işlerinin ağırlığı giderek artmaktadır. Kuruluşumuzdan beri hem kuryelerin hem de halkın can güvenliğini korumak, trafik kurallarına uyulmasını sağlamak adına aldığımız önlemler ve belirlediğimiz bu standartlar aynı şekilde uygulanmaya devam edecektir. Bazı yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer aldığı gibi normalleşme sürecinde işlerin azalması nedeniyle işten çıkartmaların yaşandığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Getir sadece Haziran ayında mevcuda ek olarak 38 adet yeni dağıtım noktasını faaliyete alarak yaklaşık 1200 kişiye ek istihdam sağlamıştır. Önümüzdeki aylarda da bu büyümemiz devam edecektir. Bugün itibariyle de birçok bayimiz yeni işe alım yapmaktadır." ifadesi kullanıldı.