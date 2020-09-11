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Koronavirüs

Karantina kurallarına uymayan Covid-19 hastası, cuma namazına gitti

11 Eylül 2020 19:50

Nevşehir'de, Koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantina kurallarını ihlal eden Adem Bıkmazer (64), polis tarafından yakalandı.

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Adem Bıkmazercuma namazıkoronavirüs
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