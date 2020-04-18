Karantina günlerinde kısa film yarışması

Film yapımcısı Roger Corman, ‘Karantinaya Özel Kısa Film Yarışması’ başlattı. Corman, filmlerin iki dakikadan uzun olmamasını ve dış mekanda çekilmemesi şartı koştu. Filmler iki hafta süresince kabul edilecek

Bugüne dek dört yüzden fazla filmin yapımcılığını üstlenen ve yönettiği kült B-filmlerle tanınan Rogar Corman, karantina günlerine özel bir kısa film yarışması başlattı. Corman Instagram sayfasında yarışmayı “İlk (ve umarım son) Corman Karantina Film Festivali” olarak duyurdu.

Kısa film koşulları

Yeni Yaşam'da yer alan habere göre yarışma, katılacak kısa filmlerin evde veya evin arka bahçesinde, dışarı çıkmaksızın yapılmış olmasını şart koşuyor.

Çekilen kısa filmlerin iki dakikadan uzun olmaması gerekirken, oyuncu kadrosuna aile ya da beraber karantinada kalınan herkes dahil olabiliyor. Cep telefonu kameraları, ev içi ve çevresini kapsayan ışık kullanımları da serbest.

“Bağımsız Filmlerin Vaftiz Babası” Corman, önümüzdeki iki hafta boyunca #CormanChallenge hashtag’i kullanılarak gönderilen filmleri kabul edecek. Hikâye konusunda hiçbir kısıtlama getirmeyen üretken yönetmen, kazanan filmleri sosyal medya hesaplarında ve websitesinde duyuracak.

Ödül ve meydan okuma

94 yaşındaki B-film efsanesi, kazanan film için bir fragman hazırlanacağını, yönetmenin kendisi tarafından bizzat imzalanan bir sertifika ile beraber Corman Karantina Film Festivali’nin “ilk ve son” En İyi Film ödülünü elde edeceğini de belirtti. Corman ayrıca, korku türünün önde gelen yönetmenleri Eli Roth, Andy Muschietti, Leigh Whannell ve Guillermo del Toro da dahil olmak üzere, Hollywood sinemacılarına, izolasyon günlerinde festivale katılmaları için meydan okudu.