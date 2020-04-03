Karantina günlerinde cinsel ilişki oyuncağı ve prezervatif satışları arttı

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 50 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle insanlar evlerine kapanırken, prezervatif satışları ile cinsel ilişki oyuncağı satışlarında büyük bir artış olduğu görüldü.

Financial Times'ın haberine göre Almanya'nın en büyük kondom üreticisi Ritex'in mart ayı satışları iki katına çıktı. Firma fabrikalarında da kondom üretim adedini iki katına çıkararak 12.7 milyon adede yükseldi.

Cinsel ilişki oyuncaklarına talep arttı

İngiltere'de faaliyet gösteren Ann Summers isimli mağazada da cinsel ilişki oyuncaklarının satışlarında artış yaşandı.



Mağaza yetkilileri geçtiğimiz yılın mart ayına oranla bu yıl yüzde 27 artış görüldüğünü açıkladı.

Prezervatif sıkıntısı yaşanabilir

Dünyanın önde gelen kondom üreticilerinden Karex'in Malezya, Çin ve Hindistan'daki fabrikalarının da kapanmasıyla sektör temsilcileri ilerleyen dönemlerde piyasadaki prezervatif arzında da sıkıntı yaşanacağını belirtiyor.

Doğum oranları artacak

Öte yandan tüm bu gelişmeler değerlendirildiğinde cinsel ilişki terapistleri ise dünya genelinde aralık ayına doğru doğum oranlarının artacağını öngörüyor.