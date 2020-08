Karantina döneminde evde kalan ünlü sinemacıların 'Homemade' koleksiyonu Netflix'te yayınlanacak

Netflix, dünyanın her yanından ünlü sinemacıların çektiği kısa filmlerden oluşan 'Homemade' içerik koleksiyonunu duyurdu. Koleksiyonda, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalan sinemacıların karantina koşullarındaki deneyimlerini yansıtan duygu yüklü kısa filmler yer alacak.



Yapımcılığını The Apartment Pictures (bir Fremantle grup şirketi) ile Fabula’nın üstlendiği Homemade içerik koleksiyonunun amacı ise pandemi koşullarında sinemanın yaratıcı gücünü kutlamak.



Filmlerini sadece evlerindeki ekipmanları kullanarak çeken yönetmenlerin anlattığı hikâyeler, günlük yaşam hakkında samimi paylaşımlardan çeşitli türlerde kısa kurgu öykülere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor ve karantina sürecinin farklı ülkelerde yaşamları nasıl etkilediğine mercek tutuyor.



The Apartment CEO’su Lorenzo Mieli ile Fabula CEO’su Juan de Dios Larraín ve yönetmen Pablo Larraín, dünyanın her yanından sinemacıları projeye katılmaya davet etti.

Homemade koleksiyonunda bulunan kısa filmler

Ladj Ly (Les Misérables) – kısa film Clichy Montfermeil’de (Fransa) çekildi

Paolo Sorrentino (The Great Beauty, The New Pope) – kısa film Roma’da (İtalya) çekildi

Rachel Morrison (Black Panther, Mudbound) – kısa film Los Angeles’ta (ABD) çekildi

Pablo Larraín (El Club, Jackie) – kısa film Santiago’da (Şili) çekildi

Rungano Nyoni (Kuuntele: I am not a witch) – kısa film Lizbon’da (Portekiz) çekildi

Natalia Beristáin (She does not want to sleep alone) – kısa film Mexico City’de (Meksika) çekildi

Sebastian Schipper (Victoria, Roads) – kısa film Berlin’de (Almanya) çekildi

Naomi Kawase (True Mothers, Sweet Bean) – kısa film Nara’da (Japonya) çekildi

David Mackenzie (Hell or High Water, Outlaw King) – kısa film Glasgow’da (İskoçya) çekildi

Maggie Gyllenhaal (The Kindergarten Teacher / The Honourable Woman) - kısa film Vermont’ta (ABD) çekildi

Nadine Labaki ve Khaled Mouzanar (Caramel, Capernaum) – kısa film Beyrut’ta (Lübnan) çekildi

Antonio Campos (The Devil All The Time) – kısa film Springs, New York’ta (ABD) çekildi

Johnny Ma (Old Stone; To live to sing) – kısa film San Sebastian del Oeste, Jalisco’da (Meksika) çekildi

Kristen Stewart (Clouds of Sils Maria / Come Swim) – kısa film Los Angeles’ta (ABD) çekildi

Gurinder Chadha (Bend It Like Beckham; Blinded by the light) – kısa film Londra’da (İngiltere) çekildi

Sebastián Lelio (Gloria Bell, A Fantastic Woman) - kısa film Santiago’da (Şili) çekildi

Ana Lily Amirpour (A Girl Walks Home Alone at Night; The Bad Batch) - kısa film Los Angeles’ta (ABD) çekildi.