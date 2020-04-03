Karantina'dan kaçanlar için "salgın hastalık yayma" suçundan işlem başlatılacak

Evde 14 günlük karantina süresine uymayanlar, tedavi için götürüldüğü hastaneden kaçanlar hakkında arama kararı çıkarılacak. Haklarında "salgın hastalık yayma" suçundan adli işlem başlatılacak. Aranan listesine ilk giren ise İstanbul Ümraniye'den 21 yaşında bir kadın oldu

Karantina firarileri, Cumhuriyet savcılığı ve mülki idare amirinin talimatıyla "aranan-kayıp şahıs" listesine eklenecek. Kişisel bilgileri sisteme girilecek. Genel Bilgi Toplama yani GBT sorgularında da "aranıyor" kayıtları çıkacak.

Söz konusu kişiler yakalandıklarında gözaltına alınacak. Haklarında "salgın hastalık yayma" suçundan adli işlem başlatılacak. Uygulamaya 81 ilde başlandı. Aranan listesine ilk giren ise İstanbul Ümraniye'den 21 yaşında bir kadın oldu.

Bugün Çorum’da Koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi tedavi gördüğü hastaneden kaçmış, polis ekipleri hastayı kaldığı otelde yakalayarak yeniden hastaneye götürmüştü.