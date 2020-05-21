"Karantina bölgeleri küçülecek; trafik polisinden garsona risk gruplarına düzenli test yapılacak"

Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere hükûmette yapılan çalışmalarda, normalleşme kararlarına rağmen salgın ile mücadeleye ilişkin yeni yöntemler değerlendiriliyor. Buna göre hastalık belirtisi taşıyanlara hastanelerde yapılan testin kapsamı genişletilecek. Sağlıklı kişilere de test uygulanacak. Trafik polisinden garsona risk gruplarına düzenli test yapılacak. Bütün bir şehirde izolasyon yerine karantina bölgeleri küçülecek.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Elisa testiyle yapılan bağışıklık analizinin ortaya çıkaracağı haritaya göre, toplumun hangi kesimlerine, hangi yaş ve meslek gruplarına düzenli test yapılması gerektiğine ilişkin karar verilecek. Bu gruplara düzenli aralıklarla test yapılarak tarama sürdürülecek. Halen şikâyeti olanların sağlık kuruluşlarına başvurması durumunda yapılan testin, sağlıklı kişilere de yapılmasına ilişkin planlama yapılıyor. Bu nedenle test yapma kriterleri de değişiyor. Toplumdaki virüs yükünü saptamak amacıyla yapılacak bu testlerin bölgesel, yerel karantinaları beraberinde getirebileceği, bir şehrin farklı yerlerinde hayatın normal devam edebileceği belirtiliyor.

"Soğuk algınlığı, nezle gibi şikâyetleri olanlara da test yapılması gündemde"

Yapılan toplantılarda, soğuk algınlığı veya nezle gibi şikâyeti olanlara da test yapılması değerlendiriliyor.