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Karan ve Çetinkaya'yı şikâyet eden 1280 kişi arasında Erdoğan ailesi ve Altı Nokta Körler Derneği de var

Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya'nın 4.5 yıla kadar hapsi isteniyor

10 Nisan 2015 13:51

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo’ya silahlı baskının ardından çıkan derginin özel sayısının kapağına dayanışma için köşelerinde yer veren Cumhuriyet gazetesi yazarları Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya hakkında hazırlanan iddianamenin “1280 kişilik” şikâyetçi listesinde ilginç isimler yer aldı.

Listedeki isimlerden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan, genel seçimlerde AKP’den milletvekili adayı gösterilen damadı Berat Albayrak ve eşi Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak dikkat çekiyor. Şikâyetçi listesinde 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında şüpheli olan isimlerin avukatlarının da yer aldığı görülüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Vedat Yiğit, Cumhuriyet gazetesi yazarları Hikmet Çetinkaya ve Ceyda Karan hakkında başlattığı soruşturmada, şikâyet dilekçelerinin 1200’ü geçmesi üzerine Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’nin kotasını arttırmıştı. Bunun üzerine hazırlanan iddianamede 1280 tane şikâyetçi yer aldı.

Canan Coşkun'un Cumhuriyet'te yayımlanan haberine göre, Başsavcı Vekili Yiğit tarafından hazırlanan 38 sayfalık iddianamede, Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan, AKP’den İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı damat Berat Albayrak şikâyetçi olarak yer aldı. Erdoğan’ın danışmanı Mustafa Varank, avukatları Ahmet Özel, Ferah Yıldız da şikâyetçi oldu.

 

25 Aralık avukatları da var

 

Sıralı tam listede, kapatılan 25 Aralık soruşturması şüphelilerinden Yasin el Kadı ve Usame Kutub’un avukatı Mustafa Doğan İnal da dikkat çeken isimler arasında.

 

Aday olamayan avukat da şikâyetçi

 

Bilal Erdoğan’ın avukatı Hatice Özay’ın da bulunduğu listede, Gezi eylemleri sırasında Dolmabahçe’deki Bezmi-âlem Valide Sultan camisinde ‘içki içildi’ iddiasıyla şikâyetçi olduktan sonra AKP’den milletvekili aday adayı olan ancak milletvekili adayı listesine giremeyen avukat Ali Çezik, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’in avukatı Turgut Yenilmez de yer aldı.

 

İktidara yakın sendikalar

 

Akit yazarı Hasan Karakaya’nın da bulunduğu şikâyetçi listesinde iktidara yakınlığıyla bilinen Memur-Sen, Eğitim Bir Sen, Altı Nokta Körler Derneği de dikkat çeken kurumlardan bazıları.

 

Tam kadro şikâyet

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızları Sümeyye Erdoğan ve Esra Albayrak ile oğlu Bilal Erdoğan da şikâyetçiler arasında. Ayrıca Erdoğan’ın AKP’den milletvekili adayı gösterilen damadı Berat Albayrak da şikâyetçi olmuş.

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