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Koronavirüs

Karamürsel'de aşı olmayana ruhsat yok

"İş yerine girecek insanların da hatta içeride çalışanların da bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor"

10 Ocak 2022 16:58

Kocaeli'de Karamürsel Belediyesi Meclisi'nde alınan kararla, 2022 yılı itibarıyla iş yeri açma ruhsatı ve ruhsat yenileme işlemlerinde aşı zorunluluğu aranacak.

Meclisin aldığı kararı doğru bulduğunu söyleyen eczacı Ferit Doğan Urcan"Önümüzdeki günlerde daha fazla bulaş olacağını tahmin ediyorum ve gittikçe de hastalanan kişi sayısı artıyor. Ölü sayısı, gün geçtikçe artıyor maalesef. Bu anlamda sadece aşı kartı alıp da iş yeri açma değil; iş yerine girecek insanların da hatta içeride çalışanların da bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor. Maske, mesafe olayında da çok dikkatli olmamız lazım" dedi.

Telefon dükkanı sahibi Şuayip Şahin de alınan kararı desteklediğini belirterek, "Koronavirüs'ü tekrar yayıldığı için bu uygulamayı çok yerinde buluyorum. Bence doğru bir karar, sonuna kadar destekliyoruz" diye konuştu.

"Sonuçta esnafız, bulaş riskimiz yüksek"

Meclisin aldığı tedbir kararına uyulması gerektiğini belirten esnaf Murat Korkmaz ise "Toplum içine karışacağız. Dolayısıyla aşı olmadan ruhsat almamamız gerekiyordu. Bence mantıklı, topluma karışacaksak bu tür tedbirlere dikkat etmemiz gerekiyordu" ifadelerini kullandı. Esnaf arasında da bulaş riskinin yüksek olduğunu ifade eden Salih Korkmaz ise "Karara katılıyorum, aşı olmadan ruhsat verilmesin. Sonuçta esnafız, bulaş riskimiz yüksek. O yüzden belediyenin aldığı bu kararı destekliyorum" dedi. (DHA)

 
 
 
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