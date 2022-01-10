Karamürsel'de aşı olmayana ruhsat yok

Kocaeli'de Karamürsel Belediyesi Meclisi'nde alınan kararla, 2022 yılı itibarıyla iş yeri açma ruhsatı ve ruhsat yenileme işlemlerinde aşı zorunluluğu aranacak.
Meclisin aldığı tedbir kararına uyulması gerektiğini belirten esnaf Murat Korkmaz ise "Toplum içine karışacağız. Dolayısıyla aşı olmadan ruhsat almamamız gerekiyordu. Bence mantıklı, topluma karışacaksak bu tür tedbirlere dikkat etmemiz gerekiyordu" ifadelerini kullandı. Esnaf arasında da bulaş riskinin yüksek olduğunu ifade eden Salih Korkmaz ise "Karara katılıyorum, aşı olmadan ruhsat verilmesin. Sonuçta esnafız, bulaş riskimiz yüksek. O yüzden belediyenin aldığı bu kararı destekliyorum" dedi. (DHA)