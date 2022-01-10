Karamürsel'de aşı olmayana ruhsat yok

Kocaeli'de Karamürsel Belediyesi Meclisi'nde alınan kararla, 2022 yılı itibarıyla iş yeri açma ruhsatı ve ruhsat yenileme işlemlerinde aşı zorunluluğu aranacak.

Meclisin aldığı kararı doğru bulduğunu söyleyen eczacı Ferit Doğan Urcan, "Önümüzdeki günlerde daha fazla bulaş olacağını tahmin ediyorum ve gittikçe de hastalanan kişi sayısı artıyor. Ölü sayısı, gün geçtikçe artıyor maalesef. Bu anlamda sadece aşı kartı alıp da iş yeri açma değil; iş yerine girecek insanların da hatta içeride çalışanların da bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor. Maske, mesafe olayında da çok dikkatli olmamız lazım" dedi.

Telefon dükkanı sahibi Şuayip Şahin de alınan kararı desteklediğini belirterek, "Koronavirüs'ü tekrar yayıldığı için bu uygulamayı çok yerinde buluyorum. Bence doğru bir karar, sonuna kadar destekliyoruz" diye konuştu.

"Sonuçta esnafız, bulaş riskimiz yüksek"