Karamollaoğlu'ndan TEOG eleştirisi: Türkiye'deki bütün politikalar tek bir kişinin insafına bırakılamaz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz TEOG'un kaldırılmasına karşı değiliz, bunun yapılış biçimine karşıyız" dedi.

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Karamollaoğlu, eğitim sistemindeki değişikleri eleştirdi.

Karamollaoğlu, "15 yılda 5 kere eğitim sistemimiz değişmiş, 6 bakan değişmiş. Aynı iktidar ama beş kere sistem, 6 kere de bakan değişiyor. Bunu anlamak mümkün değil. İşin garibi her gelen bakan yeniden eğitim sisteminin tanzimine girişiyor, eskiyi yanlış bulduğunu ifade ediyor" diye konuştu.

"Kıl payı sonunculuğu kaçırmışız"

2016 eğitim raporuna göre, Türkiye'nin OECD ülkesi 38 ülke arasında 35'inci olduğunu belirten Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Kıl payı sonunculuğu kaçırmışız. Bunu bu arkadaşlar da görüyorlar, çözemiyorlar. Sınavlar aldı başını gidiyor. Türkiye herhalde sınav sistemini en hızlı, en çabuk değiştiren ülkelerden bir tanesi. Burada başarılıyız. Bir ülkede aynı iktidar döneminde imtihan sistemi bu kadar değişebilir mi? Maalesef ki Cumhuriyet'in en çok yanılan ve yanılgısını itiraf eden bir iktidar ile karşı karşıyayız. İstisnasız her konuda yanılmışız dediler ama bu yanılma hakkını başkalarına vermediler."

"Teklif MEB'den gelmeliydi"

TEOG'un kaldırılması tekfinin Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelmesi gerektiğini söyleyen Karamollaoğlu, "Biz başkanlık sistemine karşı gelirken sırf bu sebepten karşı çıktık. Türkiye'deki bütün politikalar tek bir kişinin insafına, inisiyatifine bırakılamaz. Bu şahsen Sayın Cumhurbaşkanı'na gösterilen bir tepki değil. Sistem, anlayış yanlış. Biz TEOG'un kaldırılmasına karşı değiliz, bunun yapılış biçimine karşıyız" ifadelerini kullandı.